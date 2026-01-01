Чи очікувати магнітні бурі 2 листопада: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 2 листопада: прогноз
У понеділок, 2 листопада 2026 року, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень).

За даними Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — зазначають у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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