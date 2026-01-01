У Луцьку відбувся «Фінальний Забіг»: хто долучився до спортивної події





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Стартували учасники біля пам’ятника Тарасу Шевченку на проспекті Волі. Подію організували в межах реалізації програми Президента України «Активні парки» за підтримки Міністерства молоді та спорту України.



Учасники могли обрати одну з трьох бігових дистанцій — 1, 5 або 10 кілометрів. Також у програмі була скандинавська ходьба на 5 кілометрів. Для наймолодших організували дитячі забіги на 100, 300 та 500 метрів.



Перед стартом відбулися урочисте відкриття та спільна розминка. До спортивної події могли долучитися як досвідчені бігуни, так і ті, хто лише починає займатися бігом.



"Дякую «Агенції масового спорту України», Міністерству молоді та спорту України й усім, хто долучився до організації заходу. Такі ініціативи важливі для нашого міста, адже популяризують спорт, об’єднують людей різного віку та заохочують до активного й здорового способу життя", - зазначив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.



«Фінальний Забіг» став завершальною спортивною подією сезону програми «Активні парки». Організатором виступила Державна установа «Агенція масового спорту України» за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Участь була безкоштовною, а програма передбачала активності для дорослих і дітей.























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 1 листопада, у Луцьку відбувся фізкультурно-оздоровчий захід «Фінальний Забіг Луцьк», який об’єднав прихильників бігу та активного способу життя. Участь у ньому взяли понад сотня людей.Про це пише Луцька міська рада.Стартували учасники біля пам’ятника Тарасу Шевченку на проспекті Волі. Подію організували в межах реалізації програми Президента України «Активні парки» за підтримки Міністерства молоді та спорту України.Учасники могли обрати одну з трьох бігових дистанцій — 1, 5 або 10 кілометрів. Також у програмі була скандинавська ходьба на 5 кілометрів. Для наймолодших організували дитячі забіги на 100, 300 та 500 метрів.Перед стартом відбулися урочисте відкриття та спільна розминка. До спортивної події могли долучитися як досвідчені бігуни, так і ті, хто лише починає займатися бігом."Дякую «Агенції масового спорту України», Міністерству молоді та спорту України й усім, хто долучився до організації заходу. Такі ініціативи важливі для нашого міста, адже популяризують спорт, об’єднують людей різного віку та заохочують до активного й здорового способу життя", - зазначив секретар Луцької міської ради«Фінальний Забіг» став завершальною спортивною подією сезону програми «Активні парки». Організатором виступила Державна установа «Агенція масового спорту України» за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Участь була безкоштовною, а програма передбачала активності для дорослих і дітей.

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