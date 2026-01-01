Якою буде погода на Волині у понеділок, 2 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 2 листопада.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 2 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 2 листопада
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода на Волині у понеділок, 2 листопада
Сьогодні, 20:00
Росія випустила дрони на Буковину
Сьогодні, 19:07
Як захистити автомобіль від дощу, граду та першого снігу: топ-6 матеріалів для навісу
Сьогодні, 18:10
Підтвердили загибель воїна з Волині Івана Головія
Сьогодні, 17:07