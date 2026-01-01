Якою буде погода на Волині у понеділок, 2 листопада





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 2 листопада



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с.



Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 2 листопада.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с.Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

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