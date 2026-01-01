Якою буде погода на Волині у понеділок, 2 листопада

Якою буде погода на Волині у понеділок, 2 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 2 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 2 листопада

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.




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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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