Потяг Київ – Луцьк збив рівнянина з велосипедом, чоловік не вижив
Сьогодні, 20:38
Трагічний випадок стався сьогодні, 1 листопада, близько 12:30 на перегоні Здолбунів-Рівне.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
Слідчий на місці події встановив, що 55-річний рівнянин, ведучи із собою велосипед, намагався перетнути колію у невстановленому місці.
Машиніст потяга сполученням Київ-Луцьк застосував екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося. Чоловік отримав травми несумісні з життям: медики, які прибули на місце, констатували його смерть.
Слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини).
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Про це повідомили у поліції Рівненської області.
Слідчий на місці події встановив, що 55-річний рівнянин, ведучи із собою велосипед, намагався перетнути колію у невстановленому місці.
Машиніст потяга сполученням Київ-Луцьк застосував екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося. Чоловік отримав травми несумісні з життям: медики, які прибули на місце, констатували його смерть.
Слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини).
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