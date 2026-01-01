Потяг Київ – Луцьк збив рівнянина з велосипедом, чоловік не вижив

Потяг Київ – Луцьк збив рівнянина з велосипедом, чоловік не вижив
Трагічний випадок стався сьогодні, 1 листопада, близько 12:30 на перегоні Здолбунів-Рівне.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Слідчий на місці події встановив, що 55-річний рівнянин, ведучи із собою велосипед, намагався перетнути колію у невстановленому місці.

Машиніст потяга сполученням Київ-Луцьк застосував екстрене гальмування, однак уникнути трагедії не вдалося. Чоловік отримав травми несумісні з життям: медики, які прибули на місце, констатували його смерть.

Слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини).

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Теги: ДТП, поїзд, смерть
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