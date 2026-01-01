Росія випустила дрони на Буковину

Росія випустила дрони на Буковину
У неділю, 1 листопада, три російські безпілотники атакували Чернівці. Внаслідок влучання пошкоджено цивільну будівлю, є поранений.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко, пише Громадське.

Удень Чернівці опинилися під атакою російських безпілотників. Загалом у напрямку області летіли три російські дрони, два з яких влучили в цивільну адміністративну будівлю в обласному центрі.

За даними очільника ОВА, осколкових поранень зазнав 67-річний чоловік. Йому надали первинну медичну допомогу та шпиталізували.

На місці влучання спалахнула пожежа — екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Ще один БпЛА знищили мобільні вогневі групи на підльоті до Чернівців. Травмованих та руйнувань там немає.

Окрім того, наслідки російської атаки зафіксували на Рівненщині, де під прицілом опинився житловий будинок, а четверо людей зазнали поранень.

Водночас на Львівщині відомо про пошкодження п’яти житлових будинків та автомобіля в кооперативі «Агрохімік». За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих і пожеж.

Також через російську атаку знеструмлення зафіксували в чотирьох областях: Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій.

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Теги: Росія, війна
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