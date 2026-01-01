Підтвердили загибель воїна з Волині Івана Головія

ГОЛОВІЯ Івана Івановича, жителя селища Заболоття, офіційно підтверджено.



Про це



"8 травня 2024 року він віддав найдорожче — своє життя — за Україну, за її свободу та незалежність, за мирне майбутнє кожного з нас,виконуючи бойове завдання.



Немає слів, які могли б втамувати біль рідних, немає слів, здатних повернути близьку людину. Є лише невимовний сум, сльози та вдячність за його подвиг.



Щирі співчуття рідним і близьким.



Світла пам'ять. Вічна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зустріч Героя відбудеться завтра, 2 листопада. Про час зустрічі буде повідомлено пізніше.

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