Підтвердили загибель воїна з Волині Івана Головія

Підтвердили загибель воїна з Волині Івана Головія
Стало відомо про загибель волинського воїна ГОЛОВІЯ Івана Івановича, жителя селища Заболоття, офіційно підтверджено.

Про це повідомили у Заболоттівській громаді.

"8 травня 2024 року він віддав найдорожче — своє життя — за Україну, за її свободу та незалежність, за мирне майбутнє кожного з нас,виконуючи бойове завдання.

Немає слів, які могли б втамувати біль рідних, немає слів, здатних повернути близьку людину. Є лише невимовний сум, сльози та вдячність за його подвиг.

Щирі співчуття рідним і близьким.

Світла пам'ять. Вічна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зустріч Героя відбудеться завтра, 2 листопада. Про час зустрічі буде повідомлено пізніше.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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