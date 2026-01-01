Підтвердили загибель воїна з Волині Івана Головія
Сьогодні, 17:07
Стало відомо про загибель волинського воїна ГОЛОВІЯ Івана Івановича, жителя селища Заболоття, офіційно підтверджено.
Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"8 травня 2024 року він віддав найдорожче — своє життя — за Україну, за її свободу та незалежність, за мирне майбутнє кожного з нас,виконуючи бойове завдання.
Немає слів, які могли б втамувати біль рідних, немає слів, здатних повернути близьку людину. Є лише невимовний сум, сльози та вдячність за його подвиг.
Щирі співчуття рідним і близьким.
Світла пам'ять. Вічна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зустріч Героя відбудеться завтра, 2 листопада. Про час зустрічі буде повідомлено пізніше.
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Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"8 травня 2024 року він віддав найдорожче — своє життя — за Україну, за її свободу та незалежність, за мирне майбутнє кожного з нас,виконуючи бойове завдання.
Немає слів, які могли б втамувати біль рідних, немає слів, здатних повернути близьку людину. Є лише невимовний сум, сльози та вдячність за його подвиг.
Щирі співчуття рідним і близьким.
Світла пам'ять. Вічна слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зустріч Героя відбудеться завтра, 2 листопада. Про час зустрічі буде повідомлено пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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