Рубіо сумнівається, що путін погодиться на закінчення війни до весни 2027 року, - ЗМІ

Марко Рубіо каже, що не знає, чи можливо переговорами досягнути миру в Україні. Він також, імовірно, сумнівається, що путін погодиться на угоду до весни.



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Так, співрозмовники Рауфоглу розповіли, що під час саміту G20 в Атланті Рубіо висловив сумніви, що лідер рф володимир путін погодиться на угоду до весни. Він також сумнівається, що путін приїде на саміт G20 у Маямі в грудні, куди його запросили офіційно.



А на запитання видання про те, чи можливо досягнути домовленості з огляду на незмінну позицію росії, Рубіо відповів, що США намагаються це з’ясувати.



«Я не знаю, чи можливий переговорний мир в Україні. Саме це ми й намагаємося з’ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, ніби ми перебуваємо на порозі переговорного врегулювання», — сказав Рубіо.



Він додав, що посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф приділяють «значну частину часу» питанням України та Ірану.



Водночас президент США Дональд Трамп учора, 31 жовтня, сказав, що «не говорив цього раніше», але сторони, мовляв, «близькі до угоди».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний секретар СШАкаже, що не знає, чи можливо переговорами досягнути миру в Україні. Він також, імовірно, сумнівається, що путін погодиться на угоду до весни.Про це пише Громадське з посиланням на журналіста «Радіо Свобода» Алекса Рауфоглу.Так, співрозмовники Рауфоглу розповіли, що під час саміту G20 в Атланті Рубіо висловив сумніви, що лідер рфпогодиться на угоду до весни. Він також сумнівається, що путін приїде на саміт G20 у Маямі в грудні, куди його запросили офіційно.А на запитання видання про те, чи можливо досягнути домовленості з огляду на незмінну позицію росії, Рубіо відповів, що США намагаються це з’ясувати.«Я не знаю, чи можливий переговорний мир в Україні. Саме це ми й намагаємося з’ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, ніби ми перебуваємо на порозі переговорного врегулювання», — сказав Рубіо.Він додав, що посланціприділяють «значну частину часу» питанням України та Ірану.Водночас президент СШАучора, 31 жовтня, сказав, що «не говорив цього раніше», але сторони, мовляв, «близькі до угоди».

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