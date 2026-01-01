Рубіо сумнівається, що путін погодиться на закінчення війни до весни 2027 року, - ЗМІ

Рубіо сумнівається, що путін погодиться на закінчення війни до весни 2027 року, - ЗМІ
Державний секретар США Марко Рубіо каже, що не знає, чи можливо переговорами досягнути миру в Україні. Він також, імовірно, сумнівається, що путін погодиться на угоду до весни.

Про це пише Громадське з посиланням на журналіста «Радіо Свобода» Алекса Рауфоглу.

Так, співрозмовники Рауфоглу розповіли, що під час саміту G20 в Атланті Рубіо висловив сумніви, що лідер рф володимир путін погодиться на угоду до весни. Він також сумнівається, що путін приїде на саміт G20 у Маямі в грудні, куди його запросили офіційно.

А на запитання видання про те, чи можливо досягнути домовленості з огляду на незмінну позицію росії, Рубіо відповів, що США намагаються це з’ясувати.

«Я не знаю, чи можливий переговорний мир в Україні. Саме це ми й намагаємося з’ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, ніби ми перебуваємо на порозі переговорного врегулювання», — сказав Рубіо.

Він додав, що посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф приділяють «значну частину часу» питанням України та Ірану.

Водночас президент США Дональд Трамп учора, 31 жовтня, сказав, що «не говорив цього раніше», але сторони, мовляв, «близькі до угоди».

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Теги: Росія, війна
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