На Волині чоловік облаштував ферму зі страусами та павичами. ВІДЕО

Ігор Мусій утримує страусів, павичів і декоративних курей. До повномасштабної війни чоловік планував відкрити контактну ферму для дітей і дорослих. Нині він безкоштовно приймає відвідувачів, а в майбутньому хоче розширити господарство та запрошувати на відпочинок військових і ветеранів.



Про це волинянин розповів



Як виникла ферма



Ігор Мусій придбав шістьох страусів ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді він хотів створити контактний зоопарк, де відвідувачі могли б знайомитися з тваринами.



«Мав бути контактний зоопарк. Хотів ще коника взяти, перед війною така задумка була, бо дуже воно так і покататися зверху, і повозити можна», — розповідає Ігор Мусій.



Для облаштування господарства чоловік самостійно шукав інформацію про утримання птахів, їхнє харчування та догляд. Нині страуси, павичі й декоративні кури живуть на території дачного масиву. Також у господарстві є собаки.



За словами Ігоря, догляд за птахами потребує багато часу. Він годує страусів двічі на день — зранку та ввечері. Основний корм — зерно, але птахи також їдять яблука й капусту. Овочами та фруктами іноді діляться сусіди.



«Тяжко, ну, не то слово, тяжко. Постійно треба дивитися за ними, годувати, водичка, корм і це прив'язаний. Людина повинна бути прив'язана», — каже господар.



Птахам імена придумують діти



Деяких мешканців ферми Ігор Мусій назвав сам, а імена іншим придумали діти, які приїжджали подивитися на тварин. Зокрема, страуса Юлю назвали на честь дівчинки, яка залишила на пеньку брелок зі своїм ім'ям.



Серед павичів є Кіра та Кай — мама й тато молодших птахів. Господар розповідає, що кожен мешканець ферми має свій характер. Серед страусів є вожак, який контролює територію та не кожного підпускає до себе.



Нещодавно в господарстві з'явилося ще одне поповнення — страусеня Крапочка. Воно вилупилося 7 вересня. Із п'яти яєць, які заклали в інкубатор, вилупилося одне пташеня.



«Це спробували в курячому інкубаторі. Не думали, не гадали. Получилося. Получилася така краса», — розповідає Ігор Мусій.



За словами чоловіка, Крапочка потребує постійної уваги. Поки страусеня маленьке, господар часто носить його на руках. Частину часу пташеня проводить у будинку, де йому поставили дзеркала, щоб воно не почувалося самотнім.



«То дитина. Маленька, все рівно, як за маленькою дитиною. Дивишся, на ручках носиш, туда-сюда. Воно скучає. Була б біля нього ще одна така Крапочка, йому було б дуже-дуже весело», — каже чоловік.



Відвідувачів приймає безкоштовно



На ферму приїжджають школярі та інші відвідувачі. Грошей за знайомство з тваринами Ігор Мусій не бере.



«Під час війни я не рахую, що то заробіток має бути такий. Безкоштовно, але все рівно люди приїжджають. Я собі не куплю, а от тваринки — вони ні в чому не винні», — говорить господар.



Чоловік розповідає, що птахи потребують особливого догляду. Вони можуть лякатися та переживати стрес, тому до кожного потрібно знаходити підхід.



Планує запрошувати військових і ветеранів



Попри те, що повномасштабна війна змінила плани Ігоря Мусія щодо контактного зоопарку, він хоче продовжувати розвивати господарство. У майбутньому чоловік планує добудувати ферму та створити простір, куди зможуть приїжджати військові й ветерани.



За його словами, там люди зможуть відпочити, побути в тиші та спокої.



«Війна. От мені закінчити встигнути, щоб здоров'я дозволило встигнути оце побудувати, добудувати хлопцям, щоб щось зробити. Ну так, от що людині потрібно? Відпочинок, тиша», — каже Ігор Мусій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Литовеж на Волиніутримує страусів, павичів і декоративних курей. До повномасштабної війни чоловік планував відкрити контактну ферму для дітей і дорослих. Нині він безкоштовно приймає відвідувачів, а в майбутньому хоче розширити господарство та запрошувати на відпочинок військових і ветеранів.Про це волинянин розповів Суспільному Ігор Мусій придбав шістьох страусів ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді він хотів створити контактний зоопарк, де відвідувачі могли б знайомитися з тваринами.«Мав бути контактний зоопарк. Хотів ще коника взяти, перед війною така задумка була, бо дуже воно так і покататися зверху, і повозити можна», — розповідає Ігор Мусій.Для облаштування господарства чоловік самостійно шукав інформацію про утримання птахів, їхнє харчування та догляд. Нині страуси, павичі й декоративні кури живуть на території дачного масиву. Також у господарстві є собаки.За словами Ігоря, догляд за птахами потребує багато часу. Він годує страусів двічі на день — зранку та ввечері. Основний корм — зерно, але птахи також їдять яблука й капусту. Овочами та фруктами іноді діляться сусіди.«Тяжко, ну, не то слово, тяжко. Постійно треба дивитися за ними, годувати, водичка, корм і це прив'язаний. Людина повинна бути прив'язана», — каже господар.Деяких мешканців ферми Ігор Мусій назвав сам, а імена іншим придумали діти, які приїжджали подивитися на тварин. Зокрема, страуса Юлю назвали на честь дівчинки, яка залишила на пеньку брелок зі своїм ім'ям.Серед павичів є Кіра та Кай — мама й тато молодших птахів. Господар розповідає, що кожен мешканець ферми має свій характер. Серед страусів є вожак, який контролює територію та не кожного підпускає до себе.Нещодавно в господарстві з'явилося ще одне поповнення — страусеня Крапочка. Воно вилупилося 7 вересня. Із п'яти яєць, які заклали в інкубатор, вилупилося одне пташеня.«Це спробували в курячому інкубаторі. Не думали, не гадали. Получилося. Получилася така краса», — розповідає Ігор Мусій.За словами чоловіка, Крапочка потребує постійної уваги. Поки страусеня маленьке, господар часто носить його на руках. Частину часу пташеня проводить у будинку, де йому поставили дзеркала, щоб воно не почувалося самотнім.«То дитина. Маленька, все рівно, як за маленькою дитиною. Дивишся, на ручках носиш, туда-сюда. Воно скучає. Була б біля нього ще одна така Крапочка, йому було б дуже-дуже весело», — каже чоловік.На ферму приїжджають школярі та інші відвідувачі. Грошей за знайомство з тваринами Ігор Мусій не бере.«Під час війни я не рахую, що то заробіток має бути такий. Безкоштовно, але все рівно люди приїжджають. Я собі не куплю, а от тваринки — вони ні в чому не винні», — говорить господар.Чоловік розповідає, що птахи потребують особливого догляду. Вони можуть лякатися та переживати стрес, тому до кожного потрібно знаходити підхід.Попри те, що повномасштабна війна змінила плани Ігоря Мусія щодо контактного зоопарку, він хоче продовжувати розвивати господарство. У майбутньому чоловік планує добудувати ферму та створити простір, куди зможуть приїжджати військові й ветерани.За його словами, там люди зможуть відпочити, побути в тиші та спокої.«Війна. От мені закінчити встигнути, щоб здоров'я дозволило встигнути оце побудувати, добудувати хлопцям, щоб щось зробити. Ну так, от що людині потрібно? Відпочинок, тиша», — каже Ігор Мусій.

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