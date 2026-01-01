На Волині чоловік облаштував ферму зі страусами та павичами. ВІДЕО
Сьогодні, 15:41
У селі Литовеж на Волині Ігор Мусій утримує страусів, павичів і декоративних курей. До повномасштабної війни чоловік планував відкрити контактну ферму для дітей і дорослих. Нині він безкоштовно приймає відвідувачів, а в майбутньому хоче розширити господарство та запрошувати на відпочинок військових і ветеранів.
Про це волинянин розповів Суспільному.
Як виникла ферма
Ігор Мусій придбав шістьох страусів ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді він хотів створити контактний зоопарк, де відвідувачі могли б знайомитися з тваринами.
«Мав бути контактний зоопарк. Хотів ще коника взяти, перед війною така задумка була, бо дуже воно так і покататися зверху, і повозити можна», — розповідає Ігор Мусій.
Для облаштування господарства чоловік самостійно шукав інформацію про утримання птахів, їхнє харчування та догляд. Нині страуси, павичі й декоративні кури живуть на території дачного масиву. Також у господарстві є собаки.
За словами Ігоря, догляд за птахами потребує багато часу. Він годує страусів двічі на день — зранку та ввечері. Основний корм — зерно, але птахи також їдять яблука й капусту. Овочами та фруктами іноді діляться сусіди.
«Тяжко, ну, не то слово, тяжко. Постійно треба дивитися за ними, годувати, водичка, корм і це прив'язаний. Людина повинна бути прив'язана», — каже господар.
Птахам імена придумують діти
Деяких мешканців ферми Ігор Мусій назвав сам, а імена іншим придумали діти, які приїжджали подивитися на тварин. Зокрема, страуса Юлю назвали на честь дівчинки, яка залишила на пеньку брелок зі своїм ім'ям.
Серед павичів є Кіра та Кай — мама й тато молодших птахів. Господар розповідає, що кожен мешканець ферми має свій характер. Серед страусів є вожак, який контролює територію та не кожного підпускає до себе.
Нещодавно в господарстві з'явилося ще одне поповнення — страусеня Крапочка. Воно вилупилося 7 вересня. Із п'яти яєць, які заклали в інкубатор, вилупилося одне пташеня.
«Це спробували в курячому інкубаторі. Не думали, не гадали. Получилося. Получилася така краса», — розповідає Ігор Мусій.
За словами чоловіка, Крапочка потребує постійної уваги. Поки страусеня маленьке, господар часто носить його на руках. Частину часу пташеня проводить у будинку, де йому поставили дзеркала, щоб воно не почувалося самотнім.
«То дитина. Маленька, все рівно, як за маленькою дитиною. Дивишся, на ручках носиш, туда-сюда. Воно скучає. Була б біля нього ще одна така Крапочка, йому було б дуже-дуже весело», — каже чоловік.
Відвідувачів приймає безкоштовно
На ферму приїжджають школярі та інші відвідувачі. Грошей за знайомство з тваринами Ігор Мусій не бере.
«Під час війни я не рахую, що то заробіток має бути такий. Безкоштовно, але все рівно люди приїжджають. Я собі не куплю, а от тваринки — вони ні в чому не винні», — говорить господар.
Чоловік розповідає, що птахи потребують особливого догляду. Вони можуть лякатися та переживати стрес, тому до кожного потрібно знаходити підхід.
Планує запрошувати військових і ветеранів
Попри те, що повномасштабна війна змінила плани Ігоря Мусія щодо контактного зоопарку, він хоче продовжувати розвивати господарство. У майбутньому чоловік планує добудувати ферму та створити простір, куди зможуть приїжджати військові й ветерани.
За його словами, там люди зможуть відпочити, побути в тиші та спокої.
«Війна. От мені закінчити встигнути, щоб здоров'я дозволило встигнути оце побудувати, добудувати хлопцям, щоб щось зробити. Ну так, от що людині потрібно? Відпочинок, тиша», — каже Ігор Мусій.
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Про це волинянин розповів Суспільному.
Як виникла ферма
Ігор Мусій придбав шістьох страусів ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді він хотів створити контактний зоопарк, де відвідувачі могли б знайомитися з тваринами.
«Мав бути контактний зоопарк. Хотів ще коника взяти, перед війною така задумка була, бо дуже воно так і покататися зверху, і повозити можна», — розповідає Ігор Мусій.
Для облаштування господарства чоловік самостійно шукав інформацію про утримання птахів, їхнє харчування та догляд. Нині страуси, павичі й декоративні кури живуть на території дачного масиву. Також у господарстві є собаки.
За словами Ігоря, догляд за птахами потребує багато часу. Він годує страусів двічі на день — зранку та ввечері. Основний корм — зерно, але птахи також їдять яблука й капусту. Овочами та фруктами іноді діляться сусіди.
«Тяжко, ну, не то слово, тяжко. Постійно треба дивитися за ними, годувати, водичка, корм і це прив'язаний. Людина повинна бути прив'язана», — каже господар.
Птахам імена придумують діти
Деяких мешканців ферми Ігор Мусій назвав сам, а імена іншим придумали діти, які приїжджали подивитися на тварин. Зокрема, страуса Юлю назвали на честь дівчинки, яка залишила на пеньку брелок зі своїм ім'ям.
Серед павичів є Кіра та Кай — мама й тато молодших птахів. Господар розповідає, що кожен мешканець ферми має свій характер. Серед страусів є вожак, який контролює територію та не кожного підпускає до себе.
Нещодавно в господарстві з'явилося ще одне поповнення — страусеня Крапочка. Воно вилупилося 7 вересня. Із п'яти яєць, які заклали в інкубатор, вилупилося одне пташеня.
«Це спробували в курячому інкубаторі. Не думали, не гадали. Получилося. Получилася така краса», — розповідає Ігор Мусій.
За словами чоловіка, Крапочка потребує постійної уваги. Поки страусеня маленьке, господар часто носить його на руках. Частину часу пташеня проводить у будинку, де йому поставили дзеркала, щоб воно не почувалося самотнім.
«То дитина. Маленька, все рівно, як за маленькою дитиною. Дивишся, на ручках носиш, туда-сюда. Воно скучає. Була б біля нього ще одна така Крапочка, йому було б дуже-дуже весело», — каже чоловік.
Відвідувачів приймає безкоштовно
На ферму приїжджають школярі та інші відвідувачі. Грошей за знайомство з тваринами Ігор Мусій не бере.
«Під час війни я не рахую, що то заробіток має бути такий. Безкоштовно, але все рівно люди приїжджають. Я собі не куплю, а от тваринки — вони ні в чому не винні», — говорить господар.
Чоловік розповідає, що птахи потребують особливого догляду. Вони можуть лякатися та переживати стрес, тому до кожного потрібно знаходити підхід.
Планує запрошувати військових і ветеранів
Попри те, що повномасштабна війна змінила плани Ігоря Мусія щодо контактного зоопарку, він хоче продовжувати розвивати господарство. У майбутньому чоловік планує добудувати ферму та створити простір, куди зможуть приїжджати військові й ветерани.
За його словами, там люди зможуть відпочити, побути в тиші та спокої.
«Війна. От мені закінчити встигнути, щоб здоров'я дозволило встигнути оце побудувати, добудувати хлопцям, щоб щось зробити. Ну так, от що людині потрібно? Відпочинок, тиша», — каже Ігор Мусій.
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