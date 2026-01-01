Путін може відповісти на дзвінок Зеленського, - Ушаков
Сьогодні, 14:33
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що володимир путін відповість на дзвінок президента Володимира Зеленського, якщо той зателефонує.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що сказав Ушаков
"Я думаю, що відповість, звісно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов", - заявив він.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонних розмов повідомили путіну про зацікавленість Зеленського в прямих переговорах. Той у відповідь заявив: "Якщо Зеленський справді хоче провести прямі переговори, нехай приїжджає до Москви".
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що сказав Ушаков
"Я думаю, що відповість, звісно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов", - заявив він.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонних розмов повідомили путіну про зацікавленість Зеленського в прямих переговорах. Той у відповідь заявив: "Якщо Зеленський справді хоче провести прямі переговори, нехай приїжджає до Москви".
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