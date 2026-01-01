Путін може відповісти на дзвінок Зеленського, - Ушаков

Путін може відповісти на дзвінок Зеленського, - Ушаков
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що володимир путін відповість на дзвінок президента Володимира Зеленського, якщо той зателефонує.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Що сказав Ушаков

"Я думаю, що відповість, звісно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов", - заявив він.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонних розмов повідомили путіну про зацікавленість Зеленського в прямих переговорах. Той у відповідь заявив: "Якщо Зеленський справді хоче провести прямі переговори, нехай приїжджає до Москви".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
Як скандальний ексмитник із Волині відгуляв весілля за 1,4 мільйона із доходом у 841 гривню. РОЗСЛІДУВАННЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Сьогодні, 14:50
Путін може відповісти на дзвінок Зеленського, - Ушаков
Сьогодні, 14:33
Коли варто звертатися до адвоката: ситуації, у яких краще не зволікати
Сьогодні, 14:09
Росія випустила по Україні майже 2000 дронів і 44 ракети за тиждень, – Зеленський
Сьогодні, 13:27
На Волині мешканці двох громад зібрали для лікарні й пансіонату понад 30 тонн овочів
Сьогодні, 12:12
Медіа
відео
1/8