Путін може відповісти на дзвінок Зеленського, - Ушаков

володимир путін відповість на дзвінок президента Володимира Зеленського, якщо той зателефонує.



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Що сказав Ушаков



"Я думаю, що відповість, звісно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов", - заявив він.



Що передувало



Нагадаємо, нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонних розмов повідомили путіну про зацікавленість Зеленського в прямих переговорах. Той у відповідь заявив: "Якщо Зеленський справді хоче провести прямі переговори, нехай приїжджає до Москви".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, щовідповість на дзвінок президента Володимира Зеленського, якщо той зателефонує.Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ."Я думаю, що відповість, звісно. Путін жодного разу не відмовлявся від розмов", - заявив він.Нагадаємо, нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що президент Фінляндіїі прем'єр Норвегіїпід час телефонних розмов повідомили путіну про зацікавленість Зеленського в прямих переговорах. Той у відповідь заявив: "Якщо Зеленський справді хоче провести прямі переговори, нехай приїжджає до Москви".

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