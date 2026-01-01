Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Олексія Грищука

Грищука Олексія Феофіловича (16.09.1976 р.н.), який з першого дня повномасштабної війни став на захист держави.



Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



Розвідник-далекомірник відділення управління командира мінометної батареї 2–го механізованого батальйону військової частини А7028 загинув 24 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Краматорського району Донецької області.



Прощання з полеглим воїном відбудеться у понеділок, 2 листопада, о 10.00 год. у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.



Поховають Олексія Грищука на Алеї Героїв міського кладовища.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна, молодшого сержанта(16.09.1976 р.н.), який з першого дня повномасштабної війни став на захист держави.Про це повідомив Ковельський міський головаРозвідник-далекомірник відділення управління командира мінометної батареї 2–го механізованого батальйону військової частини А7028 загинув 24 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Очеретине Краматорського району Донецької області.Прощання з полеглим воїном відбудеться у понеділок, 2 листопада, о 10.00 год. у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці.Поховають Олексія Грищука на Алеї Героїв міського кладовища.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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