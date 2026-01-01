Курс валют на 2 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 листопада. Долар втратив аж 17 коп, євро зріс на 1 коп, польський злотий зменшився на 3 коп.
Про це йдеться на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 45,35 (-17 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,68 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,50 (-3 коп.)
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Про це йдеться на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 45,35 (-17 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,68 (+1 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,50 (-3 коп.)
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