Курс валют на 2 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Про це йдеться на сайті регулятора.



Курс долара

1 долар США — 45,35 (-17 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,68 (+1 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,50 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 листопада. Долар втратив аж 17 коп, євро зріс на 1 коп, польський злотий зменшився на 3 коп.Про це йдеться на сайті регулятора.Курс долара1 долар США — 45,35 (-17 коп.)Курс євро1 євро — 50,68 (+1 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,50 (-3 коп.)

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