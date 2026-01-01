Найменша сова Європи: у нацпарку на Волині зафіксували рідкісного червонокнижного птаха





Про це Юрій Корх.



Фахівці провели фенологічні спостереження та задокументували появу унікального птаха-хижака у природному парку. З його слів, цьогоріч це не перша особина дорослого птаха в нацпарку. Загалом упродовж 2026 року фіксували декілька цих дорослих совоподібних птахів у місцях перебування цього виду.



Торік, розповів Юрій Корх, науковці спостерігали в Камінь-Каширському районі як дорослих сичиків-горобців, так і виявляли дубла дерев, що вказували на молодих особин.



Що відомо про сичика-горобця



Сичик-горобець — це найменша сова України. Розміром приблизно зі шпака: довжина його тіла становить лише 15–18 см, а маса — орієнтовно 50–77 г. Характерними є короткі білі «брови» над жовтими очима, що надають йому дещо суворого вигляду.



На відміну від більшості сов, сичик-горобець може полювати не лише в сутінках: він полює вдень, зранку та перед сутінками. У його меню є дрібні гризуни, птахи та великі комахи. Перед зимівлею він навіть робить запаси їжі, ховаючи здобич у дуплах.



Оселяється переважно у стиглих хвойних і мішаних лісах, гніздиться у старих дуплах дятлів. Згідно з науковими даними попередніх років, в Україні залишається 150-350 особин цього червонокнижного птаха.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В урочищі Кукове, що на території національного природного парку «Прип'ять-Стохід», науковці зафіксували рідкісного червонокнижного птаха — сичика-горобця. Це найменша сова Європи, яка веде прихований спосіб життя.Про це Суспільному розповів старший науковий співробітник нацпаркуФахівці провели фенологічні спостереження та задокументували появу унікального птаха-хижака у природному парку. З його слів, цьогоріч це не перша особина дорослого птаха в нацпарку. Загалом упродовж 2026 року фіксували декілька цих дорослих совоподібних птахів у місцях перебування цього виду.Торік, розповів Юрій Корх, науковці спостерігали в Камінь-Каширському районі як дорослих сичиків-горобців, так і виявляли дубла дерев, що вказували на молодих особин.Сичик-горобець — це найменша сова України. Розміром приблизно зі шпака: довжина його тіла становить лише 15–18 см, а маса — орієнтовно 50–77 г. Характерними є короткі білі «брови» над жовтими очима, що надають йому дещо суворого вигляду.На відміну від більшості сов, сичик-горобець може полювати не лише в сутінках: він полює вдень, зранку та перед сутінками. У його меню є дрібні гризуни, птахи та великі комахи. Перед зимівлею він навіть робить запаси їжі, ховаючи здобич у дуплах.Оселяється переважно у стиглих хвойних і мішаних лісах, гніздиться у старих дуплах дятлів. Згідно з науковими даними попередніх років, в Україні залишається 150-350 особин цього червонокнижного птаха.

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