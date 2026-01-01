Помер адвокат з Луцька Юрій Сабашний

Помер адвокат з Луцька Юрій Сабашний
1 листопада пішов у засвіти адвокат Сабашний Юрій Миколайович. Людина з багаторічним юридичним досвідом.

Про це повідомили у Раді адвокатів Волинської області.

"Нехай добрий, світлий спомин про Юрія Миколайовича назавжди залишиться у серцях рідних, колег та усіх, хто його знав. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була важливою у житті, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи завжди будуть сильніші, ніж смерть!

Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині.

Вічна світла пам’ять нашому колезі і другу", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Луцьк, адвокат, смерть
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