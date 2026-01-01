Помер адвокат з Луцька Юрій Сабашний

Сабашний Юрій Миколайович. Людина з багаторічним юридичним досвідом.



Про це



"Нехай добрий, світлий спомин про Юрія Миколайовича назавжди залишиться у серцях рідних, колег та усіх, хто його знав. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була важливою у житті, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи завжди будуть сильніші, ніж смерть!



Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині.



Вічна світла пам’ять нашому колезі і другу", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 листопада пішов у засвіти адвокат. Людина з багаторічним юридичним досвідом.Про це повідомили у Раді адвокатів Волинської області."Нехай добрий, світлий спомин про Юрія Миколайовича назавжди залишиться у серцях рідних, колег та усіх, хто його знав. Важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце людини, яка була важливою у житті, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи завжди будуть сильніші, ніж смерть!Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині.Вічна світла пам’ять нашому колезі і другу", - йдеться в повідомленні.

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