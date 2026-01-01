Через отримане поранення помер воїн з Волині Анатолій Приходько





Про це повідомляють у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.



"У районі – жалоба. Відійшов у засвіти воїн-краянин Анатолій Приходько із села Підкормілля Любешівської громади. Його серце зупинилося внаслідок отриманого поранення", - йдеться у дописі на сторінці РВА.



3, 4, 5 листопада у громаді оголошено жалобу.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного захисника.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь втратила ще одного захисника. Зупинилося серце воїна, який раніше отримав поранення.Про це повідомляють у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації."У районі – жалоба. Відійшов у засвіти воїн-краянин Анатолій Приходько із села Підкормілля Любешівської громади. Його серце зупинилося внаслідок отриманого поранення", - йдеться у дописі на сторінці РВА.3, 4, 5 листопада у громаді оголошено жалобу.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного захисника.

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