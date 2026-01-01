Через отримане поранення помер воїн з Волині Анатолій Приходько
Сьогодні, 22:15
Волинь втратила ще одного захисника. Зупинилося серце воїна, який раніше отримав поранення.
Про це повідомляють у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.
"У районі – жалоба. Відійшов у засвіти воїн-краянин Анатолій Приходько із села Підкормілля Любешівської громади. Його серце зупинилося внаслідок отриманого поранення", - йдеться у дописі на сторінці РВА.
3, 4, 5 листопада у громаді оголошено жалобу.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного захисника.
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Про це повідомляють у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.
"У районі – жалоба. Відійшов у засвіти воїн-краянин Анатолій Приходько із села Підкормілля Любешівської громади. Його серце зупинилося внаслідок отриманого поранення", - йдеться у дописі на сторінці РВА.
3, 4, 5 листопада у громаді оголошено жалобу.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного захисника.
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