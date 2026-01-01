Через отримане поранення помер воїн з Волині Анатолій Приходько

Через отримане поранення помер воїн з Волині Анатолій Приходько
Волинь втратила ще одного захисника. Зупинилося серце воїна, який раніше отримав поранення.

Про це повідомляють у Камінь-Каширській районній військовій адміністрації.

"У районі – жалоба. Відійшов у засвіти воїн-краянин Анатолій Приходько із села Підкормілля Любешівської громади. Його серце зупинилося внаслідок отриманого поранення", - йдеться у дописі на сторінці РВА.

3, 4, 5 листопада у громаді оголошено жалобу.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного захисника.

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Теги: Анатолій Приходько, смерть, війна, поранення, Любешів, втрата, Волинь
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