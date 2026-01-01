На Волині чоловік вкрав самокат, щоб обміняти його на горілку

Ковельський міськрайонний суд призначив п’ять років і три місяці позбавлення волі чоловікові, який викрав електросамокат вартістю 10 тисяч гривень.Чоловік планував або викинути транспорт, або обміняти його на алкоголь, - про це повідомляє Судово-юридична газета, - посилаючись на вирок суду.Як йдеться у матеріалах справи № 165/3329/26, інцидент стався 19 травня 2026 року. Фігурант помітив електросамокат на узбіччі дороги неподалік свого будинку. Переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, чоловік забрав транспорт додому та частково розібрав його.У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Він пояснив, що планував або викинути електросамокат, або обміняти його на алкоголь. Однак реалізувати задум не встиг, оскільки йому завадили працівники поліції.Чоловік також заявив, що, побачивши самокат, згадав про численні випадки загибелі дітей. Водночас це не змінило його намірів щодо викраденого транспорту.Дії ковельчанина кваліфікували за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.Суд врахував, що чоловік мав непогашену судимість, а на момент нового злочину відбував пробаційний нагляд за попереднім вироком.У результаті йому призначили п’ять років і три місяці позбавлення волі.