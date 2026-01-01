27 реактивних дронів збили у небі над Волинню та ще трьома західними областями
Сьогодні, 09:36
Вдень 3 листопада та вночі 4 листопада російські агресори атакували західний регіон України уданими дронами з реактивними і поршневими двигунами.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій, Волинській та Тернопільській областях знищили 27 ударних БпЛА типу «Герань-2», «Герань-4» та «Герань-5».
Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
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Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій, Волинській та Тернопільській областях знищили 27 ударних БпЛА типу «Герань-2», «Герань-4» та «Герань-5».
Сили та засоби повітряного командування «Захід» перебувають у готовності до відбиття ворожих атак.
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