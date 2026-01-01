Субсидія на дрова та газ у 2026 році: хто може отримати до 19 400 гривень і як оформити допомогу
Сьогодні, 09:58
У 2026 році українці можуть отримати державну допомогу на придбання дров і скрапленого газу для опалення житла. Розмір виплат може сягати 19 400 гривень, однак субсидію не призначають автоматично — для її отримання необхідно подати відповідну заяву.
Право на виплату мають громадяни України та іноземці, які законно проживають у країні й не можуть самостійно покрити витрати на опалення. Пріоритет надають ВПО, жителям прифронтових і звільнених територій, багатодітним сім’ям, одиноким пенсіонерам та людям з інвалідністю.
Основна умова – житло має опалюватися виключно піччю. Для будинків із централізованим, газовим або електричним опаленням субсидія не передбачена.
Розмір допомоги на дрова розраховують із нормативу дві тонни на домогосподарство. За граничної вартості 4602,57 грн за тонну виплата може становити до 9205 гривень 14 копійок. На прифронтових територіях за підтримки міжнародних організацій сума сягає 19400 гривень.
Нагадаємо, багатодітні сім’ї можуть отримати 50% знижки на комуналку, але лише якщо дохід на кожного члена родини не перевищує 4 660 гривень на місяць.
Субсидія на скраплений газ становить до 920,52 грн для домогосподарств із 1-2 осіб, близько 1380 гривень – із 3-4 осіб та в межах 1841 гривні – із п’яти й більше.
Для оформлення потрібні заява, декларація про доходи й майновий стан, паспорт, РНОКПП, банківський рахунок IBAN і підтвердження пічного опалення.
Документи можна подати через «Дію», електронний кабінет ПФУ, сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи, органи місцевого самоврядування або поштою. Заяву розглядають до 10 робочих днів, а кошти виплачують одноразово на банківський рахунок.
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Право на виплату мають громадяни України та іноземці, які законно проживають у країні й не можуть самостійно покрити витрати на опалення. Пріоритет надають ВПО, жителям прифронтових і звільнених територій, багатодітним сім’ям, одиноким пенсіонерам та людям з інвалідністю.
Основна умова – житло має опалюватися виключно піччю. Для будинків із централізованим, газовим або електричним опаленням субсидія не передбачена.
Розмір допомоги на дрова розраховують із нормативу дві тонни на домогосподарство. За граничної вартості 4602,57 грн за тонну виплата може становити до 9205 гривень 14 копійок. На прифронтових територіях за підтримки міжнародних організацій сума сягає 19400 гривень.
Нагадаємо, багатодітні сім’ї можуть отримати 50% знижки на комуналку, але лише якщо дохід на кожного члена родини не перевищує 4 660 гривень на місяць.
Субсидія на скраплений газ становить до 920,52 грн для домогосподарств із 1-2 осіб, близько 1380 гривень – із 3-4 осіб та в межах 1841 гривні – із п’яти й більше.
Для оформлення потрібні заява, декларація про доходи й майновий стан, паспорт, РНОКПП, банківський рахунок IBAN і підтвердження пічного опалення.
Документи можна подати через «Дію», електронний кабінет ПФУ, сервісні центри Пенсійного фонду, ЦНАПи, органи місцевого самоврядування або поштою. Заяву розглядають до 10 робочих днів, а кошти виплачують одноразово на банківський рахунок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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