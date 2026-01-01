Під ударом були 15 регіонів: Україна атакувала РФ сотнями дронів





Про це повідомляє



У російському оборонному відомстві уточнили, що українські БпЛА намагалися знищити над територіями:



Бєлгородської області,



Брянської області,



Курської області,



Калузької області,



Тульської області,



Рязанської області,



Орловської області,



Воронезької області,



Саратовської області,



Самарської області,



Ростовської області;



Краснодарського краю,



Московського регіону,



окупованого Криму;



Республіки Адигея;



акваторією Азовського моря;



акваторією Чорного моря.



Міноборони РФ традиційно не розкриває, яку кількість дронів Україна застосувала під час нової масованої атаки. Попри це, зі звіту відомства відомо, що йдеться про понад 709 БпЛА.



Наслідки атаки ЗСУ на РФ 4 листопада



Унаслідок атаки дронів було пошкоджено логістичний комплекс маркетплейсу Ozon в Адигейську. У компанії заявили, що всіх працівників евакуювали. За попередніми даними, ніхто не постраждав.



Інформації про масштаби пошкоджень і можливу пожежу наразі немає. Комплекс тимчасово припинив приймати товари від продавців, а вантажі, які вже прямували до нього, перенаправлять на інші склади.



У пресслужбі Ozon також повідомили, що товари з пошкодженого об'єкта тимчасово приберуть із каталогу маркетплейсу. Замовлення, які не вдасться виконати за допомогою інших складів, скасують.



Водночас покупці можуть і надалі оформлювати нові замовлення у звичайному режимі. Їх оброблятимуть і доставлятимуть з інших логістичних центрів компанії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії заявили про масовану атаку українських безпілотників у ніч на 4 листопада. Як стверджують у ворожому Міноборони, їхня ППО нібито перехопила та знищила понад 700 дронів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МО РФ.У російському оборонному відомстві уточнили, що українські БпЛА намагалися знищити над територіями:Бєлгородської області,Брянської області,Курської області,Калузької області,Тульської області,Рязанської області,Орловської області,Воронезької області,Саратовської області,Самарської області,Ростовської області;Краснодарського краю,Московського регіону,окупованого Криму;Республіки Адигея;акваторією Азовського моря;акваторією Чорного моря.Міноборони РФ традиційно не розкриває, яку кількість дронів Україна застосувала під час нової масованої атаки. Попри це, зі звіту відомства відомо, що йдеться про понад 709 БпЛА.Унаслідок атаки дронів було пошкоджено логістичний комплекс маркетплейсу Ozon в Адигейську. У компанії заявили, що всіх працівників евакуювали. За попередніми даними, ніхто не постраждав.Інформації про масштаби пошкоджень і можливу пожежу наразі немає. Комплекс тимчасово припинив приймати товари від продавців, а вантажі, які вже прямували до нього, перенаправлять на інші склади.У пресслужбі Ozon також повідомили, що товари з пошкодженого об'єкта тимчасово приберуть із каталогу маркетплейсу. Замовлення, які не вдасться виконати за допомогою інших складів, скасують.Водночас покупці можуть і надалі оформлювати нові замовлення у звичайному режимі. Їх оброблятимуть і доставлятимуть з інших логістичних центрів компанії.

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