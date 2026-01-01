76-річний водій заплатить понад 5 млн грн компенсації за смертельний наїзд на підлітка біля Луцька





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Суд зобов'язав винуватця ДТП сплатити компенсацію сім'ї загиблого юнака в розмірі 5,1 мільйона гривень.



За даними слідства, аварія сталася у Заборолі 29 липня 2026 року після настання комендантської години. Водія автомобіля Mercedes-Benz Sprinter перевищив допустиму швидкість руху, допустив виїзд за межі смуги руху та наїхав на неповнолітнього пішохода, який ішов узбіччям дороги.



У результаті множинних травм і переломів через чотири години після наїзду 16-річний хлопець помер у лікарні. Водій на місці ДТП не залишився та втік, проте тієї ж ночі його розшукали та затримали. Обвинувачений — підприємець, уродженець міста Косів Івано-Франківської області, громадянин України та Естонії.







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Свою вину обинувачений визнав повністю і просив його суворо не карати. Натомість мама, тато і рідний брат загиблого наполягали на найсуворішому покаранні. Також рідні загиблого підлітка заявили цивільні позови до водія про відшкодування моральної шкоди. Цивільні позови він визнав повністю.



Суддя зазначив, що спроби водія частково компенсувати потерпілим завдані збитки поштовими переказами через «Укрпошту» не є беззаперечним доказом його щирого каяття.



Суд урахував щире каяття обвинуваченого, його похилий вік, часткову компенсацію збитків на суму 248 тисяч гривень та 15 тисяч гривень внеску на ЗСУ. Утім, зважаючи на смертельний наслідок та ненадання допомоги, суд вирішив, що виправлення чоловіка можливе лише за ґратами.



76-річному водію призначили 6 років ув'язнення, а також позбавив його водійського посвідчення на три роки. Цивільні позови родини загиблого хлопця суд задовольнив повністю. З обвинуваченого ухвалили стягнути 3 млн грн моральної шкоди на користь матері, 2 млн грн — на користь батька, 100 тис. грн — на користь рідного брата.



Довідково: Сторони можуть подати вирок апеляційні скарги до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії вироку, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили 76-річного водія мікроавтобуса Mercedes, який влітку цього року збив на смерть 16-річного хлопця в селі Забороль поблизу Луцька.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на вирок Луцького міськрайонного суду.Суд зобов'язав винуватця ДТП сплатити компенсацію сім'ї загиблого юнака в розмірі 5,1 мільйона гривень.За даними слідства, аварія сталася у Заборолі 29 липня 2026 року після настання комендантської години. Водія автомобіля Mercedes-Benz Sprinter перевищив допустиму швидкість руху, допустив виїзд за межі смуги руху та наїхав на неповнолітнього пішохода, який ішов узбіччям дороги.У результаті множинних травм і переломів через чотири години після наїзду 16-річний хлопець помер у лікарні. Водій на місці ДТП не залишився та втік, проте тієї ж ночі його розшукали та затримали. Обвинувачений — підприємець, уродженець міста Косів Івано-Франківської області, громадянин України та Естонії.Обирайте Суспільне як джерело новин в GoogleСвою вину обинувачений визнав повністю і просив його суворо не карати. Натомість мама, тато і рідний брат загиблого наполягали на найсуворішому покаранні. Також рідні загиблого підлітка заявили цивільні позови до водія про відшкодування моральної шкоди. Цивільні позови він визнав повністю.Суддя зазначив, що спроби водія частково компенсувати потерпілим завдані збитки поштовими переказами через «Укрпошту» не є беззаперечним доказом його щирого каяття.Суд урахував щире каяття обвинуваченого, його похилий вік, часткову компенсацію збитків на суму 248 тисяч гривень та 15 тисяч гривень внеску на ЗСУ. Утім, зважаючи на смертельний наслідок та ненадання допомоги, суд вирішив, що виправлення чоловіка можливе лише за ґратами.76-річному водію призначили 6 років ув'язнення, а також позбавив його водійського посвідчення на три роки. Цивільні позови родини загиблого хлопця суд задовольнив повністю. З обвинуваченого ухвалили стягнути 3 млн грн моральної шкоди на користь матері, 2 млн грн — на користь батька, 100 тис. грн — на користь рідного брата.Сторони можуть подати вирок апеляційні скарги до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії вироку, через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

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