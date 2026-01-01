Фестиваль на Волині отримав всеукраїнську відзнаку

Щорічний Фестиваль української мови «Криміада», який традиційно відбувається у Володимирській громаді, здобув перемогу у номінації «Найкраща просвітницька ініціатива з української мови 2026» у межах Всеукраїнської спеціальної події «Мовна ініціатива».Про це повідомляють у Володимирській міській раді.Нагородження переможців відбулося під час форуму до Дня української писемності та мови «Українська – мова сильних», організованого Міністерством культури України. Найкращі проєкти у чотирьох номінаціях визначили експерти шляхом рейтингового голосування, відзначивши ініціативи, що роблять вагомий внесок у захист, популяризацію та поширення української мови через освітню, культурну, просвітницьку й інформаційну діяльність.Почесну нагороду під час форуму отримав заступник голови МГО «Волинське братство»Фестиваль «Криміада» носить ім’я видатного українського вченого-мовознавця, письменника, сходознавця, одного із фундаторів Української академії наук, нашого землякаЙого наукова та громадська діяльність мала величезне значення для утвердження української мови як повноцінної, самобутньої та розвиненої мови. У часи, коли українське слово зазнавало утисків і переслідувань, Агатангел Кримський досліджував її історію, граматику, діалекти, доводячи її багатство та рівність серед мов світу. Його праця стала важливим внеском у розвиток українського мовознавства та національної культури.Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, українська мова набула особливого значення. Вона є не лише засобом спілкування, а й символом національної ідентичності, незламності та боротьби за право бути господарями на власній землі. Мова об’єднує українців у всьому світі, зберігає нашу історичну пам’ять і культурну спадщину.Саме ці цінності покладені в основу фестивалю «Криміада», започаткованого у Володимирській громаді. Щороку він об’єднує людей, яким небайдужа українська мова, культура та історія, сприяє популяризації рідного слова, привертає увагу до постаті Агатангела Кримського та його інтелектуальної спадщини.Перемога «Криміади» на всеукраїнському рівні — це визнання важливості ініціативи, започаткованої у нашій громаді, та результат спільної праці людей, які своєю діяльністю утверджують українську мову, зберігають національні цінності й передають їх наступним поколінням.