На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
Сьогодні, 01:15
У Підгайцівській громаді родинам полеглих Захисників вручили високі нагороди
Біль втрати ніколи не вщухне, а подвиг наших земляків назавжди залишиться в історії України та серцях кожного з нас.
3 листопада у залі засідань Підгайцівської сільської ради відбулася урочиста та водночас болісна подія — родинам полеглих Героїв передали їхні посмертні нагороди.
За мужність, самопожертву та вірність військовій присязі у боротьбі за Батьківщину відзначено військовослужбовців нашої громади:
Павла Плисюка (мешканця села Лище) — посмертно нагороджено Комбатантським хрестом Головнокомандувача Збройних Сил України.
Високу відзнаку вручили дружині Наталії Плисюк та дітям — синові й дочці Героя.
Миколу Андрійчука (мешканця села Воротнів) — посмертно нагороджено медаллю «Залізний хрест». Нагороду передали дружині Аліні Андрійчук.
Відзнаки родинам вручили представники ТЦК та СП. Спільно з керівництвом Підгайцівської громади вони висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглих Захисників, подякувавши за стійкість та вірність Україні, яку продемонстрували їхні рідні.
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Біль втрати ніколи не вщухне, а подвиг наших земляків назавжди залишиться в історії України та серцях кожного з нас.
3 листопада у залі засідань Підгайцівської сільської ради відбулася урочиста та водночас болісна подія — родинам полеглих Героїв передали їхні посмертні нагороди.
За мужність, самопожертву та вірність військовій присязі у боротьбі за Батьківщину відзначено військовослужбовців нашої громади:
Павла Плисюка (мешканця села Лище) — посмертно нагороджено Комбатантським хрестом Головнокомандувача Збройних Сил України.
Високу відзнаку вручили дружині Наталії Плисюк та дітям — синові й дочці Героя.
Миколу Андрійчука (мешканця села Воротнів) — посмертно нагороджено медаллю «Залізний хрест». Нагороду передали дружині Аліні Андрійчук.
Відзнаки родинам вручили представники ТЦК та СП. Спільно з керівництвом Підгайцівської громади вони висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглих Захисників, подякувавши за стійкість та вірність Україні, яку продемонстрували їхні рідні.
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