На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО





Біль втрати ніколи не вщухне, а подвиг наших земляків назавжди залишиться в історії України та серцях кожного з нас.



3 листопада у залі засідань Підгайцівської сільської ради відбулася урочиста та водночас болісна подія — родинам полеглих Героїв передали їхні посмертні нагороди.



За мужність, самопожертву та вірність військовій присязі у боротьбі за Батьківщину відзначено військовослужбовців нашої громади:

Павла Плисюка (мешканця села Лище) — посмертно нагороджено Комбатантським хрестом Головнокомандувача Збройних Сил України.

Високу відзнаку вручили дружині Наталії Плисюк та дітям — синові й дочці Героя.



Миколу Андрійчука (мешканця села Воротнів) — посмертно нагороджено медаллю «Залізний хрест». Нагороду передали дружині Аліні Андрійчук.

Відзнаки родинам вручили представники ТЦК та СП. Спільно з керівництвом Підгайцівської громади вони висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглих Захисників, подякувавши за стійкість та вірність Україні, яку продемонстрували їхні рідні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Підгайцівській громаді родинам полеглих Захисників вручили високі нагородиБіль втрати ніколи не вщухне, а подвиг наших земляків назавжди залишиться в історії України та серцях кожного з нас.3 листопада у залі засідань Підгайцівської сільської ради відбулася урочиста та водночас болісна подія — родинам полеглих Героїв передали їхні посмертні нагороди.За мужність, самопожертву та вірність військовій присязі у боротьбі за Батьківщину відзначено військовослужбовців нашої громади:(мешканця села Лище) — посмертно нагороджено Комбатантським хрестом Головнокомандувача Збройних Сил України.Високу відзнаку вручили дружиніта дітям — синові й дочці Героя.(мешканця села Воротнів) — посмертно нагороджено медаллю «Залізний хрест». Нагороду передали дружиніВідзнаки родинам вручили представники ТЦК та СП. Спільно з керівництвом Підгайцівської громади вони висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглих Захисників, подякувавши за стійкість та вірність Україні, яку продемонстрували їхні рідні.

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