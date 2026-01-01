На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО

На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
У Підгайцівській громаді родинам полеглих Захисників вручили високі нагороди

Біль втрати ніколи не вщухне, а подвиг наших земляків назавжди залишиться в історії України та серцях кожного з нас.

3 листопада у залі засідань Підгайцівської сільської ради відбулася урочиста та водночас болісна подія — родинам полеглих Героїв передали їхні посмертні нагороди.

За мужність, самопожертву та вірність військовій присязі у боротьбі за Батьківщину відзначено військовослужбовців нашої громади:
Павла Плисюка (мешканця села Лище) — посмертно нагороджено Комбатантським хрестом Головнокомандувача Збройних Сил України.
Високу відзнаку вручили дружині Наталії Плисюк та дітям — синові й дочці Героя.
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО

Миколу Андрійчука (мешканця села Воротнів) — посмертно нагороджено медаллю «Залізний хрест». Нагороду передали дружині Аліні Андрійчук.
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО

Відзнаки родинам вручили представники ТЦК та СП. Спільно з керівництвом Підгайцівської громади вони висловили щирі співчуття рідним і близьким полеглих Захисників, подякувавши за стійкість та вірність Україні, яку продемонстрували їхні рідні.
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО
На Волині рідним загиблих воїнів вручили нагороди Героїв. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, Підгайці, нагорода
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