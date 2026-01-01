Чи очікувати магнітні бурі 4 листопада: прогноз
Сьогодні, 03:41
У середу, 4 листопада, сильного геомагнітного шторму не очікується. За прогнозом NOAA, магнітосфера Землі має залишатися відносно спокійною.
Показники активності будуть невисокими, а до рівня магнітної бурі вони не наблизяться.
Максимальне прогнозоване значення планетарного індексу Kp на 4 листопада становить близько 2. Це означає, що помітного збурення магнітного поля Землі не передбачається. Для порівняння, слабка магнітна буря рівня G1 починається з Kp 5.
Магнітна буря завтра 4 листопада: який індекс Kp прогнозують
Протягом доби геомагнітна обстановка, за попередніми розрахунками, залишатиметься спокійною. У різні тригодинні проміжки прогнозований Kp коливатиметься приблизно від 0,67 до 2. Найвище значення очікується на початку доби за всесвітнім часом, але навіть воно не свідчить про магнітну бурю.
В Україні ці проміжки відповідатимуть часу на дві години пізніше за UTC. Тож протягом дня не прогнозують періодів із небезпечно високою геомагнітною активністю. Водночас варто пам’ятати, що показники можуть уточнюватися в міру надходження нових даних із космічних обсерваторій.
Чи буде небезпечною магнітна буря 4 листопада і кому варто бути уважними
Оскільки сильних геомагнітних коливань не очікується, підстав говорити про небезпечну магнітну бурю 4 листопада немає. Прогнозований рівень активності залишається нижчим за поріг, з якого NOAA класифікує геомагнітні шторми.
Люди, які вважають себе метеозалежними, можуть і надалі стежити за власним самопочуттям. Однак не варто автоматично пов’язувати головний біль, втому або зміни настрою з магнітною активністю. Переконливих доказів того, що слабкі коливання магнітного поля безпосередньо спричиняють такі симптоми, немає.
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Показники активності будуть невисокими, а до рівня магнітної бурі вони не наблизяться.
Максимальне прогнозоване значення планетарного індексу Kp на 4 листопада становить близько 2. Це означає, що помітного збурення магнітного поля Землі не передбачається. Для порівняння, слабка магнітна буря рівня G1 починається з Kp 5.
Магнітна буря завтра 4 листопада: який індекс Kp прогнозують
Протягом доби геомагнітна обстановка, за попередніми розрахунками, залишатиметься спокійною. У різні тригодинні проміжки прогнозований Kp коливатиметься приблизно від 0,67 до 2. Найвище значення очікується на початку доби за всесвітнім часом, але навіть воно не свідчить про магнітну бурю.
В Україні ці проміжки відповідатимуть часу на дві години пізніше за UTC. Тож протягом дня не прогнозують періодів із небезпечно високою геомагнітною активністю. Водночас варто пам’ятати, що показники можуть уточнюватися в міру надходження нових даних із космічних обсерваторій.
Чи буде небезпечною магнітна буря 4 листопада і кому варто бути уважними
Оскільки сильних геомагнітних коливань не очікується, підстав говорити про небезпечну магнітну бурю 4 листопада немає. Прогнозований рівень активності залишається нижчим за поріг, з якого NOAA класифікує геомагнітні шторми.
Люди, які вважають себе метеозалежними, можуть і надалі стежити за власним самопочуттям. Однак не варто автоматично пов’язувати головний біль, втому або зміни настрою з магнітною активністю. Переконливих доказів того, що слабкі коливання магнітного поля безпосередньо спричиняють такі симптоми, немає.
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