Чи очікувати магнітні бурі 4 листопада: прогноз

У середу, 4 листопада, сильного геомагнітного шторму не очікується. За прогнозом NOAA, магнітосфера Землі має залишатися відносно спокійною.Показники активності будуть невисокими, а до рівня магнітної бурі вони не наблизяться.Максимальне прогнозоване значення планетарного індексу Kp на 4 листопада становить близько 2. Це означає, що помітного збурення магнітного поля Землі не передбачається. Для порівняння, слабка магнітна буря рівня G1 починається з Kp 5.Магнітна буря завтра 4 листопада: який індекс Kp прогнозуютьПротягом доби геомагнітна обстановка, за попередніми розрахунками, залишатиметься спокійною. У різні тригодинні проміжки прогнозований Kp коливатиметься приблизно від 0,67 до 2. Найвище значення очікується на початку доби за всесвітнім часом, але навіть воно не свідчить про магнітну бурю.В Україні ці проміжки відповідатимуть часу на дві години пізніше за UTC. Тож протягом дня не прогнозують періодів із небезпечно високою геомагнітною активністю. Водночас варто пам’ятати, що показники можуть уточнюватися в міру надходження нових даних із космічних обсерваторій.Чи буде небезпечною магнітна буря 4 листопада і кому варто бути уважнимиОскільки сильних геомагнітних коливань не очікується, підстав говорити про небезпечну магнітну бурю 4 листопада немає. Прогнозований рівень активності залишається нижчим за поріг, з якого NOAA класифікує геомагнітні шторми.Люди, які вважають себе метеозалежними, можуть і надалі стежити за власним самопочуттям. Однак не варто автоматично пов’язувати головний біль, втому або зміни настрою з магнітною активністю. Переконливих доказів того, що слабкі коливання магнітного поля безпосередньо спричиняють такі симптоми, немає.