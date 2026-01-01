За місяць на Волині оформили понад 7 тисяч закордонних паспортів

У жовтні на Волині оформили близько 11 тисяч біометричних документів.Про це повідомляють на сторінці Міграційної служби Волинської області.Так, за минулий місяць у територіальних підрозділах Міграційної служби Волинської області жителі краю оформили 10 936 біометричних документів:- 3766 паспортів громадянина України у формі ID-картки;- 7170 паспортів для виїзду за кордон.У міграційній службі повідомили, що оформити ID-картку або закордонний паспорт можна в будь-якому територіальному підрозділі Міграційної служби, незалежно від місця реєстрації проживання.Для вашої зручності в усіх підрозділах працює сервіс— зареєструватися на прийом можна онлайн.Також доступний сервіс— за його допомогою можна дізнатися, чи готовий ваш паспорт.