За місяць на Волині оформили понад 7 тисяч закордонних паспортів

За місяць на Волині оформили понад 7 тисяч закордонних паспортів
У жовтні на Волині оформили близько 11 тисяч біометричних документів.

Про це повідомляють на сторінці Міграційної служби Волинської області.

Так, за минулий місяць у територіальних підрозділах Міграційної служби Волинської області жителі краю оформили 10 936 біометричних документів:
- 3766 паспортів громадянина України у формі ID-картки;
- 7170 паспортів для виїзду за кордон.

У міграційній службі повідомили, що оформити ID-картку або закордонний паспорт можна в будь-якому територіальному підрозділі Міграційної служби, незалежно від місця реєстрації проживання.

Для вашої зручності в усіх підрозділах працює сервіс «Електронна черга» — зареєструватися на прийом можна онлайн.

Також доступний сервіс «Перевірка стану оформлення документів» — за його допомогою можна дізнатися, чи готовий ваш паспорт.

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Теги: Волинь, Луцьк, міграційна служба, документи, закордонні паспорти
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