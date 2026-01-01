За місяць на Волині оформили понад 7 тисяч закордонних паспортів
Сьогодні, 08:25
У жовтні на Волині оформили близько 11 тисяч біометричних документів.
Про це повідомляють на сторінці Міграційної служби Волинської області.
Так, за минулий місяць у територіальних підрозділах Міграційної служби Волинської області жителі краю оформили 10 936 біометричних документів:
- 3766 паспортів громадянина України у формі ID-картки;
- 7170 паспортів для виїзду за кордон.
У міграційній службі повідомили, що оформити ID-картку або закордонний паспорт можна в будь-якому територіальному підрозділі Міграційної служби, незалежно від місця реєстрації проживання.
Для вашої зручності в усіх підрозділах працює сервіс «Електронна черга» — зареєструватися на прийом можна онлайн.
Також доступний сервіс «Перевірка стану оформлення документів» — за його допомогою можна дізнатися, чи готовий ваш паспорт.
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Про це повідомляють на сторінці Міграційної служби Волинської області.
Так, за минулий місяць у територіальних підрозділах Міграційної служби Волинської області жителі краю оформили 10 936 біометричних документів:
- 3766 паспортів громадянина України у формі ID-картки;
- 7170 паспортів для виїзду за кордон.
У міграційній службі повідомили, що оформити ID-картку або закордонний паспорт можна в будь-якому територіальному підрозділі Міграційної служби, незалежно від місця реєстрації проживання.
Для вашої зручності в усіх підрозділах працює сервіс «Електронна черга» — зареєструватися на прийом можна онлайн.
Також доступний сервіс «Перевірка стану оформлення документів» — за його допомогою можна дізнатися, чи готовий ваш паспорт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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