Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги
Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.

Про це йдеться в його указі, пише Громадське.

Підставою в документі вказано «вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих російською федерацією територій України».

Крім того, Зеленський нагородив і радника першої леді США Марка Бекмана відзнакою «Золоте серце» «за вагомий особистий внесок y надання гуманітарної допомоги громадянам України, сприяння заходам, спрямованим на порятунок та евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій України».

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Теги: Меланія Трамп, орден
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