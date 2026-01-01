Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги
Сьогодні, 10:46
Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.
Про це йдеться в його указі, пише Громадське.
Підставою в документі вказано «вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих російською федерацією територій України».
Крім того, Зеленський нагородив і радника першої леді США Марка Бекмана відзнакою «Золоте серце» «за вагомий особистий внесок y надання гуманітарної допомоги громадянам України, сприяння заходам, спрямованим на порятунок та евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій України».
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Про це йдеться в його указі, пише Громадське.
Підставою в документі вказано «вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих російською федерацією територій України».
Крім того, Зеленський нагородив і радника першої леді США Марка Бекмана відзнакою «Золоте серце» «за вагомий особистий внесок y надання гуманітарної допомоги громадянам України, сприяння заходам, спрямованим на порятунок та евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій України».
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