Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги

Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня.



Про це йдеться в його указі, пише



Підставою в документі вказано «вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих російською федерацією територій України».



Крім того, Зеленський нагородив і радника першої леді США Марка Бекмана відзнакою «Золоте серце» «за вагомий особистий внесок y надання гуманітарної допомоги громадянам України, сприяння заходам, спрямованим на порятунок та евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій України».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українинагородив першу леді СШАорденом княгині Ольги I ступеня.Про це йдеться в його указі, пише Громадське Підставою в документі вказано «вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, активну правозахисну i благодійницьку діяльність, спрямовані на порятунок українських дітей, громадян, постраждалих унаслідок російської агресії, незаконно депортованих і примусово переміщених з тимчасово окупованих російською федерацією територій України».Крім того, Зеленський нагородив і радника першої леді СШАвідзнакою «Золоте серце» «за вагомий особистий внесок y надання гуманітарної допомоги громадянам України, сприяння заходам, спрямованим на порятунок та евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих територій України».

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