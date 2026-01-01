Російський дрон зруйнував на Рівненщині будинок: поранення отримала жінка

Російський дрон зруйнував на Рівненщині будинок: поранення отримала жінка
Упродовж ночі сили ППО відбивали ворожі удари на Рівненщині.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"На жаль, уникнути ураження цивільної інфраструктура не вдалося.

Зокрема, було частково зруйновано житловий будинок. Там виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Поранення ноги та руки отримала жінка. ЇЇ госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності в Рівненській, Хмельницькій, Волинській та Тернопільській областях знищили 27 ударних БпЛА типу «Герань-2», «Герань-4» та «Герань-5».

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Теги: Рівненщина, атака
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