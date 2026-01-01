Знижка 50% на комуналку: які сім’ї отримають пільгу

Багатодітні сім’ї можуть отримати 50% знижки на комуналку, але лише якщо дохід на кожного члена родини не перевищує 4 660 гривень на місяць.Про це йдеться у ПФУ.Йдеться про 50% знижки на комуналку, користування житлом і придбання пічного палива. Однак скористатися пільгою зможуть не всі — держава встановила чіткий поріг доходу, який визначає, чи має родина право на таку підтримку.Головна умова — середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 660 гривень. Цей поріг відповідає рівню доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу 2026 року.Якщо дохід на одного члена сім’ї вищий за цю суму, скористатися пільгою на комунальні послуги не вдасться. Проте родина може звернутися за житловою субсидією — це окремий механізм підтримки, який розраховується за іншими правилами.Держава передбачила для багатодітних родин 50-відсоткову знижку на низку житлово-комунальних витрат. Вона надається в межах установлених норм споживання та площі житла, тож не означає автоматичного зменшення всього рахунку вдвічі.Пільга поширюється на:Оплату житла — 50% у межах норми 21 кв. м загальної площі на кожного члена сім’ї, який постійно проживає в помешканні, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.Комунальні послуги — електроенергія, газопостачання, водопостачання, водовідведення та інші послуги в межах установлених нормативів.Скраплений газ — знижка на вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб.Пічне паливо — 50% знижки на тверде та рідке пічне побутове паливо, якщо житло не має централізованого опалення і для обігріву не використовуються природний газ або електроенергія.Право на пільгу визначає Пенсійний фонд України. Для призначення пільги необхідно звернутися до ПФУ — подати документи можна кількома способами:особисто в сервісному центрі ПФУчерез уповноважених представників територіальної громади або ЦНАП, якщо там надають таку послугупоштою до відповідного органу Пенсійного фондуонлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал «Дія»Під час оформлення потрібно надати заяву та відомості, необхідні для підтвердження права на пільгу. Зазвичай можуть знадобитися документи, що посвідчують особу заявника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дітей з багатодітної сім’ї.