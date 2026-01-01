Які овочі та зелень можна виростити на своєму підвіконні до новорічного столу: повний список





10 культур, які можна виростити на підвіконні взимку

Зелена цибуля. Найпростіший варіант для домашнього городу. Цибулини можна поставити в ємність із невеликою кількістю води або посадити в ґрунт. Зелені пера поступово відростатимуть і стануть доповненням до салатів, бутербродів та гарнірів.



Кріп. Насіння висівають у контейнер із пухким ґрунтом. Рослині потрібні регулярний полив і достатня кількість світла. Узимку кріп росте повільніше, тому для отримання ніжної зелені до свят бажано подбати про додаткове освітлення.



Петрушка. Її вирощують у горщиках із дренажними отворами. Петрушці потрібні помірний полив і світле місце. Оскільки насіння проростає не відразу, сіяти культуру краще завчасно.



Базилік. Ароматна зелень пасує до салатів, закушувань і страв із помідорами. Базилік любить тепло та світло, тому взимку його краще розміщувати на добре освітленому підвіконні, захищеному від холодних протягів.



Листовий салат. Для домашнього вирощування підійдуть компактні сорти. Насіння висівають у широкий контейнер, а молоді листочки зрізають у міру зростання. Свіжий салат можна додавати до новорічних закушувань і овочевих страв.



Рукола. Вона швидко формує молоде листя з характерним пікантним смаком. Руколу вирощують у контейнерах із ґрунтом, регулярно поливають і зрізають у міру потреби. Щоб зелень була на столі довше, насіння можна висівати кількома невеликими партіями.



Мікрозелень. Це один із найшвидших способів отримати домашній урожай. Для вирощування підійдуть спеціальне насіння редиски, гороху, броколі або гірчиці. Молоді паростки зазвичай можна зрізати приблизно через 7-14 днів залежно від культури та умов. Їх додають до салатів, бутербродів і святкових канапок.



Редиска. Для підвіконня обирають ранні сорти, призначені для вирощування в контейнерах. Рослині потрібні глибший горщик, пухкий ґрунт і достатнє освітлення. За сприятливих умов перші коренеплоди можна отримати приблизно за місяць, але взимку строки можуть збільшуватися.



Помідори чері. Для квартири найкраще підходять низькорослі, компактні сорти, зокрема «Балконне диво», «Пінокіо» та «Мікрон». Їм потрібні горщик достатнього об’єму, тепло й багато світла. Узимку бажано використовувати фітолампу. Від посіву до перших стиглих плодів може минути близько 80 днів, тому для новорічного врожаю краще починати вирощування зараз.



Огірки. У квартирі можна вирощувати компактні самозапильні гібриди, призначені для балконів або закритого ґрунту. Огіркам потрібні просторий горщик, опора для пагонів, тепло та інтенсивне освітлення. За належних умов перші плоди іноді з’являються через 45 днів, однак узимку розвиток може сповільнюватися.



Для домашнього городу підготуйте горщики з дренажними отворами, легкий ґрунт і якісне насіння. Не допускайте застою води, а в похмурі зимові дні використовуйте фітолампу. Для огірків і томатів особливо важливі тепло та тривале освітлення.

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