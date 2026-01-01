Курс валют на 26 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Про це йдеться на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 45,20 (+15 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,57 (+14 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий— 11,51 (-3 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 жовтня. Долар злетів на 15 коп, євро підвищився ще на 14 коп, водночас польський злотий втратив 3 коп.Про це йдеться на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 45,20 (+15 коп.)Курс євро1 євро — 50,57 (+14 коп.)Курс злотого1 польський злотий— 11,51 (-3 коп.)

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