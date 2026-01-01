Курс валют на 26 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 26 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 жовтня. Долар злетів на 15 коп, євро підвищився ще на 14 коп, водночас польський злотий втратив 3 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 45,20 (+15 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,57 (+14 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий— 11,51 (-3 коп.)

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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