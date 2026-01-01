Курс валют на 26 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 26 жовтня. Долар злетів на 15 коп, євро підвищився ще на 14 коп, водночас польський злотий втратив 3 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,20 (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,57 (+14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий— 11,51 (-3 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,20 (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,57 (+14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий— 11,51 (-3 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют на 26 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 26 жовтня: прогноз
Сьогодні, 01:30
26 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00