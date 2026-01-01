Чи очікувати магнітні бурі 26 жовтня: прогноз





За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень).



Як повідомляють у Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою.



"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 26 жовтня 2026 року, магнітних бур на Землі не очікується.За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень).Як повідомляють у Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

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