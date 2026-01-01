Чи очікувати магнітні бурі 26 жовтня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 26 жовтня: прогноз
У понеділок, 26 жовтня 2026 року, магнітних бур на Землі не очікується.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень).

Як повідомляють у Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – йдеться у дописі.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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