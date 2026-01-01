Графіки відключень світла діятимуть і 26 жовтня: які обмеження застосують

Графіки відключень світла діятимуть і 26 жовтня: які обмеження застосують
У понеділок, 26 жовтня, у низці українських регіонів вимушено будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє "Укренерго".

Завтра передбачені такі заходи:

з 06:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів;
з 06:00 до 23:59 - погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

В "Укренерго" нагадують, що в енергосистемі ситуація може змінюватися через російські обстріли.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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