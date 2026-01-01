Графіки відключень світла діятимуть і 26 жовтня: які обмеження застосують

У понеділок, 26 жовтня, у низці українських регіонів вимушено будуть застосовувати заходи обмеження споживання.Про це повідомляє "Укренерго".Завтра передбачені такі заходи:з 06:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів;з 06:00 до 23:59 - погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.В "Укренерго" нагадують, що в енергосистемі ситуація може змінюватися через російські обстріли.