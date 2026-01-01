Графіки відключень світла діятимуть і 26 жовтня: які обмеження застосують
25 жовтня, 23:19
У понеділок, 26 жовтня, у низці українських регіонів вимушено будуть застосовувати заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє "Укренерго".
Завтра передбачені такі заходи:
з 06:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів;
з 06:00 до 23:59 - погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.
Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.
В "Укренерго" нагадують, що в енергосистемі ситуація може змінюватися через російські обстріли.
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Про це повідомляє "Укренерго".
Завтра передбачені такі заходи:
з 06:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів;
з 06:00 до 23:59 - погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів обсягом від однієї до двох черг.
Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.
В "Укренерго" нагадують, що в енергосистемі ситуація може змінюватися через російські обстріли.
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