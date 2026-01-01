На Волині матір залишила малолітніх дітей на вулиці, а ті жебракували





За матеріалами справи, 27 серпня Сабіна Є. на тривалий час залишила на вулиці Лесі Українки двох малолітніх дітей без нагляду, внаслідок чого останні жебракували і наражали себе на небезпеку.



Крім того, наступного дня жінка знову покинула на вулиці Лесі Українки сина без нагляду, в результаті чого він просив милостиню у супермаркеті «Салют».



На матір склали адмінматеріали за ухилення від виконання батьківських обов’язків. До слова, у січні цього року її вже притягували до відповідальності за аналогічне порушення.



Дослідивши матеріали справи та взявши до уваги всі обставини, суддя призначив жінці 1700 гривень штрафу та зобов’язав сплатити 665 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі оштрафували матір, бо залишила малолітніх дітей без нагляду, а ті просили милостиню на вулиці, передають "Волинські новини" За матеріалами справи, 27 серпняна тривалий час залишила на вулиці Лесі Українки двох малолітніх дітей без нагляду, внаслідок чого останні жебракували і наражали себе на небезпеку.Крім того, наступного дня жінка знову покинула на вулиці Лесі Українки сина без нагляду, в результаті чого він просив милостиню у супермаркеті «Салют».На матір склали адмінматеріали за ухилення від виконання батьківських обов’язків. До слова, у січні цього року її вже притягували до відповідальності за аналогічне порушення.Дослідивши матеріали справи та взявши до уваги всі обставини, суддя призначив жінці 1700 гривень штрафу та зобов’язав сплатити 665 гривень судового збору.

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