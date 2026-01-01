26 жовтня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження журналіст та письменник Володимир Лис (на фото).
Крім того, особливо сьогодні у колишнього начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, а ніні операційного директора в центральному апараті ДП «Ліси України» Олександра Кватирка.
Також день народження цього дня святкує ексзаступник луцького мера, екскеруючи справами виконкому Юрій Вербич.
Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Дмитро, Антон, Марк, Василь, Афанасій.
Вітаємо всіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров'я, радості й достатку.
26 жовтня 2010 року в Луцьку відкрили студентську поліклініку.
У 2012 році в Луцьку відкрили торгово-розважальний комплекс «Сіті-парк».
26 жовтня православні віряни вшановують пам'ять святого великомученика Димитрія Солунського (Дмитрів день).
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Крім того, особливо сьогодні у колишнього начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, а ніні операційного директора в центральному апараті ДП «Ліси України» Олександра Кватирка.
Також день народження цього дня святкує ексзаступник луцького мера, екскеруючи справами виконкому Юрій Вербич.
Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Дмитро, Антон, Марк, Василь, Афанасій.
Вітаємо всіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров'я, радості й достатку.
26 жовтня 2010 року в Луцьку відкрили студентську поліклініку.
У 2012 році в Луцьку відкрили торгово-розважальний комплекс «Сіті-парк».
26 жовтня православні віряни вшановують пам'ять святого великомученика Димитрія Солунського (Дмитрів день).
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26 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00