26 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження журналіст та письменник Володимир Лис (на фото).Крім того, особливо сьогодні у колишнього начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, а ніні операційного директора в центральному апараті ДП «Ліси України»Також день народження цього дня святкує ексзаступник луцького мера, екскеруючи справами виконкомуІменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Дмитро, Антон, Марк, Василь, Афанасій.Вітаємо всіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров'я, радості й достатку.26 жовтня 2010 року в Луцьку відкрили студентську поліклініку.У 2012 році в Луцьку відкрили торгово-розважальний комплекс «Сіті-парк».26 жовтня православні віряни вшановують пам'ять святого великомученика Димитрія Солунського (Дмитрів день).