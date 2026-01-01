У Луцьку судили двох братів, які побилися з поліцейськими і працівниками ТЦК





Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду, пишуть



Інцидент стався 15 квітня 2026 року в селі Копачівка Луцького району. Патрульні зупинили автомобіль «ЗАЗ» через відсутність лівого дзеркала, після чого до машини підійшли військовослужбовці ТЦК для перевірки документів.



Почався конфлікт, під час якого Яків Ш. і Микола Ш. розпилили газові балончики в обличчя військовослужбовцям, спричинивши їм легкі тілесні ушкодження. Один із чоловіків також вдарив військовослужбовця металевим карабіном у голову.



Крім того, брати пошкодили службові автомобілі. Один ударив по поліцейській Toyota Corolla, завдавши шкоди на 26 230 гривень. Інший ножем порізав шини автомобілів Suzuki, Toyota Corolla та Renault Duster.



Ще чоловіки ударами травмували поліцейських: один зазнав компресійного перелому хребця, другий – струсу мозку. Як інформували у поліції Волині, волиняни перебували в розшуку як порушники правил військового обліку.



Дії кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу. Обвинувачені попросили вибачення в потерпілих, відшкодували збитки й оплатили ремонт автомобілів.



Суд призначив братам по чотири роки позбавлення волі, які замінили на два роки іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іспитовим строком покарали двох братів з Волині, які побилися із поліцейськими і працівниками ТЦК.Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду, пишуть "Волинські новини" Інцидент стався 15 квітня 2026 року в селі Копачівка Луцького району. Патрульні зупинили автомобіль «ЗАЗ» через відсутність лівого дзеркала, після чого до машини підійшли військовослужбовці ТЦК для перевірки документів.Почався конфлікт, під час якогорозпилили газові балончики в обличчя військовослужбовцям, спричинивши їм легкі тілесні ушкодження. Один із чоловіків також вдарив військовослужбовця металевим карабіном у голову.Крім того, брати пошкодили службові автомобілі. Один ударив по поліцейській Toyota Corolla, завдавши шкоди на 26 230 гривень. Інший ножем порізав шини автомобілів Suzuki, Toyota Corolla та Renault Duster.Ще чоловіки ударами травмували поліцейських: один зазнав компресійного перелому хребця, другий – струсу мозку. Як інформували у поліції Волині, волиняни перебували в розшуку як порушники правил військового обліку.Дії кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу. Обвинувачені попросили вибачення в потерпілих, відшкодували збитки й оплатили ремонт автомобілів.Суд призначив братам по чотири роки позбавлення волі, які замінили на два роки іспитового строку.

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