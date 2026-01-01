Якою буде погода на Волині у понеділок, 26 жовтня: прогноз синоптиків





Про це повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.



Так, у Луцьку, 26 жовтня очікують хмарну погоду, невеликий дощ. Видимість 1-3 км. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.



Температура вночі 7-9°, вдень 10-12°.



На території Волинської області також прогнозують хмарну погоду та невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Видимість 1-3 км, в тумані 500-800 м. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 7-12°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики на початку тижня прогнозують на Волині невеликий дощ.Про це повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.Так, у Луцьку, 26 жовтня очікують хмарну погоду, невеликий дощ. Видимість 1-3 км. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 7-9°, вдень 10-12°.На території Волинської області також прогнозують хмарну погоду та невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Видимість 1-3 км, в тумані 500-800 м. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 7-12°.

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