Якою буде погода на Волині у понеділок, 26 жовтня: прогноз синоптиків

Якою буде погода на Волині у понеділок, 26 жовтня: прогноз синоптиків
Волинські синоптики на початку тижня прогнозують на Волині невеликий дощ.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі гідрометеорології.

Так, у Луцьку, 26 жовтня очікують хмарну погоду, невеликий дощ. Видимість 1-3 км. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-9°, вдень 10-12°.

На території Волинської області також прогнозують хмарну погоду та невеликий дощ. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Видимість 1-3 км, в тумані 500-800 м. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 7-12°.

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Теги: Волинь, пого
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