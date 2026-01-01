Головком Драпатий заборонив призначати до ЗСУ фігурантів корупційних справ

Михайло Драпатий видав доручення, у якому визначив обмеження для комплектування підрозділів військовими, щодо яких є вироки або триває слідство в корупційних справах.



Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням свої джерела у ЗСУ, які отримали доручення Драпатого, датоване ще початком вересня, - повідомляє



Документ головнокомандувача адресували 48 отримувачам, серед яких керівництво Генерального штабу, командувачі видів і родів військ, керівники органів військового управління, навчальних закладів та правоохоронних органів ЗСУ.



У ньому Драпатий забороняє комплектувати підрозділи військовими, яких обвинувачують у тяжких або особливо тяжких корупційних злочинах і стосовних яких справа перебуває в суді. Завдяки цьому командування зможе відсторонювати фігурантів іще до вироку суду.



Ще одна норма передбачає притягнення до відповідальності тих військових, які вчинили корупційне чи пов’язане з корупцією порушення, але суд не позбавив їх права обіймати певні посади.



Крім того, щодо військових, які мають вирок про корупцію, слід розглядати питання про переведення на посади без керівних і господарських обов’язків, а тих, чиї активи суд визнав необґрунтованими й забрав у дохід держави, — звільняти.



Документ визначає правила призначення кадрів до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП), військово-лікарських комісій (ВЛК) та підрозділів, відповідальних за закупівлі. Під час цього мають враховувати наявність у кандидата непогашеної судимості за корупцію, відкриті кримінальні провадження за корупційними статтями та притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення.



У дорученні йдеться і про недопускання прямого підпорядкування та залежності між близькими родичами під час проходження служби, і про те, що командири мають забезпечувати явку підлеглих до слідчих та суду й не надавати службові завдання як привід для неявки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУвидав доручення, у якому визначив обмеження для комплектування підрозділів військовими, щодо яких є вироки або триває слідство в корупційних справах.Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням свої джерела у ЗСУ, які отримали доручення Драпатого, датоване ще початком вересня, - повідомляє "Громадське". Документ головнокомандувача адресували 48 отримувачам, серед яких керівництво Генерального штабу, командувачі видів і родів військ, керівники органів військового управління, навчальних закладів та правоохоронних органів ЗСУ.У ньому Драпатий забороняє комплектувати підрозділи військовими, яких обвинувачують у тяжких або особливо тяжких корупційних злочинах і стосовних яких справа перебуває в суді. Завдяки цьому командування зможе відсторонювати фігурантів іще до вироку суду.Ще одна норма передбачає притягнення до відповідальності тих військових, які вчинили корупційне чи пов’язане з корупцією порушення, але суд не позбавив їх права обіймати певні посади.Крім того, щодо військових, які мають вирок про корупцію, слід розглядати питання про переведення на посади без керівних і господарських обов’язків, а тих, чиї активи суд визнав необґрунтованими й забрав у дохід держави, — звільняти.Документ визначає правила призначення кадрів до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП), військово-лікарських комісій (ВЛК) та підрозділів, відповідальних за закупівлі. Під час цього мають враховувати наявність у кандидата непогашеної судимості за корупцію, відкриті кримінальні провадження за корупційними статтями та притягнення до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення.У дорученні йдеться і про недопускання прямого підпорядкування та залежності між близькими родичами під час проходження служби, і про те, що командири мають забезпечувати явку підлеглих до слідчих та суду й не надавати службові завдання як привід для неявки.

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