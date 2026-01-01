Дронарі з Волині збили російський реактивний безпілотник «Герань-5»





Про це йдеться на сторінці в телеграмі "Дикі шершні".



Ворожий безпілотник вдалося знешкодити завдяки дрону-перехоплювачу.



"STING збиває реактивну дрон-ракету герань-5. Перехоплення здійснили військові 32-го Волинського ОБ НГУ. Раніше такі цілі вже збивали новими перехоплювачами STING S", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дронарі з Волині знищили російський реактивний безпілотник «Герань-5» за допомогою дрона-перехоплювача.Про це йдеться на сторінці в телеграмі "Дикі шершні".Ворожий безпілотник вдалося знешкодити завдяки дрону-перехоплювачу."STING збиває реактивну дрон-ракету герань-5. Перехоплення здійснили військові 32-го Волинського ОБ НГУ. Раніше такі цілі вже збивали новими перехоплювачами STING S", - йдеться у дописі.

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