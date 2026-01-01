Волинська спортсменка поїде на чемпіонат світу

Волинська борчиня Анастасія Алпєєва увійшла до складу жіночої збірної України, яка представлятиме нашу державу на чемпіонаті світу з вільної боротьби.Змагання відбудуться в місті Астані, - повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету у Волинській області.Анастасія — заслужений майстер спорту України, дворазова чемпіонка Європи, чемпіонка світу та Європи серед спортсменок U23. На світовій першості спортсменка змагатиметься у ваговій категорії до 76 кг.Попереду — напружені сутички, сильні суперниці та боротьба за високі результати. Це ще одна можливість продемонструвати свою майстерність і гідно представити Україну на міжнародній арені!"Анастасіє, бажаємо впевненості, витримки, незламного характеру та переможного настрою! Нехай кожен поєдинок наближає до омріяної нагороди, а твій виступ стане приводом для гордості всієї Волині!Уся Волинь вболіває за тебе! Нехай сила, наполегливість і віра у власні можливості допоможуть досягти бажаного результату та піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу", - йдеться у дописі на сторінці відділення НОК.