Волинська спортсменка поїде на чемпіонат світу

Волинська спортсменка поїде на чемпіонат світу
Волинська борчиня Анастасія Алпєєва увійшла до складу жіночої збірної України, яка представлятиме нашу державу на чемпіонаті світу з вільної боротьби.

Змагання відбудуться в місті Астані, - повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету у Волинській області.

Анастасія — заслужений майстер спорту України, дворазова чемпіонка Європи, чемпіонка світу та Європи серед спортсменок U23. На світовій першості спортсменка змагатиметься у ваговій категорії до 76 кг.
Попереду — напружені сутички, сильні суперниці та боротьба за високі результати. Це ще одна можливість продемонструвати свою майстерність і гідно представити Україну на міжнародній арені!

"Анастасіє, бажаємо впевненості, витримки, незламного характеру та переможного настрою! Нехай кожен поєдинок наближає до омріяної нагороди, а твій виступ стане приводом для гордості всієї Волині!
Уся Волинь вболіває за тебе! Нехай сила, наполегливість і віра у власні можливості допоможуть досягти бажаного результату та піднятися на найвищу сходинку п’єдесталу", - йдеться у дописі на сторінці відділення НОК.

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Теги: спорт, чемпіонат світу, Волинь, вільна боротьба, Анастасія Алпєєва
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