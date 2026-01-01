Водій прикордонник з Волині під вибухами рятував побратимів. ФОТО
Сьогодні, 15:51
Водій-прикордонник на псевдо «Вітер» з волинського підрозділу під час бойового виїзду врятував побратимів із підбитої автівки та оперативно евакуював їх.
Про це повідомляють на сторінці Волинського прикордонного загону.
32-річний старший солдат Микола із Сарненського району Рівненщини долучився до прикордонників у листопаді 2024 року. Службу розпочав снайпером, а нині під час другої ротації у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону керує бойовими машинами на передовій.
За словами прикордонника з позивним «Вітер», зараз робота водія в зоні бойових дій вимагає концентрації, витримки та швидкої реакції. На маршруті потрібно стежити за дорогою, небом і навколишньою обстановкою, адже постійною загрозою залишаються ворожі дрони, скиди боєприпасів і міни.
Один із виїздів він пам’ятає особливо добре. Побратим на броньованій машині вирушив доставити військових на позицію, а Микола в разі чого мав його підстрахувати.
«Приблизно за десять хвилин чуємо вибух. По рації передають, що їх підбили», – згадує прикордонник.
«Вітер» одразу вирушив на допомогу.
«Я поїхав їх евакуйовувати. Там було четверо «трьохсотих» і, на жаль, один «двохсотий». Познаходив їх і привіз назад», – небагатослівно розповідає військовослужбовець, не вдаючись в подробиці того виїзду.
За час служби боєць пережив чимало небезпечних моментів: ворожі FPV-дрони влучали в його автомобіль, а бойова машина підривалася на мінах. Утім, щоразу Микола залишався неушкодженим.
«Було багато адреналіну та небезпеки, але, дякуючи Богу - живий», – каже прикордонник.
З його слів, кожен виїзд – це ризик і невідомість. Та попри небезпеку військові продовжують виконувати завдання, підтримувати одне одного й робити все можливе, щоб повернутися до своїх.
«Кожну поїздку переживаєш: чи доїдеш, чи повернешся. Але тримаємося. Головне, щоб побратими були цілими», – ділиться Микола.
"З нагоди Дня автомобіліста вітаємо всіх, хто щодня сідає за кермо, зокрема військових водіїв, від майстерності та витримки яких залежать виконання бойових завдань і життя побратимів. Бажаємо міцного здоров’я, надійної техніки, безпечних маршрутів і доріг, що ведуть додому. Нехай кожен виїзд завершується поверненням до своїх – живими та неушкодженими", - йдеться у допис на сторінці волинських прикордонників.
Підтримати збір на баггі для бойового підрозділу Миколи можна за посиланням на БАНКУ
Номер карти
4874100033775589
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Про це повідомляють на сторінці Волинського прикордонного загону.
32-річний старший солдат Микола із Сарненського району Рівненщини долучився до прикордонників у листопаді 2024 року. Службу розпочав снайпером, а нині під час другої ротації у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону керує бойовими машинами на передовій.
За словами прикордонника з позивним «Вітер», зараз робота водія в зоні бойових дій вимагає концентрації, витримки та швидкої реакції. На маршруті потрібно стежити за дорогою, небом і навколишньою обстановкою, адже постійною загрозою залишаються ворожі дрони, скиди боєприпасів і міни.
Один із виїздів він пам’ятає особливо добре. Побратим на броньованій машині вирушив доставити військових на позицію, а Микола в разі чого мав його підстрахувати.
«Приблизно за десять хвилин чуємо вибух. По рації передають, що їх підбили», – згадує прикордонник.
«Вітер» одразу вирушив на допомогу.
«Я поїхав їх евакуйовувати. Там було четверо «трьохсотих» і, на жаль, один «двохсотий». Познаходив їх і привіз назад», – небагатослівно розповідає військовослужбовець, не вдаючись в подробиці того виїзду.
За час служби боєць пережив чимало небезпечних моментів: ворожі FPV-дрони влучали в його автомобіль, а бойова машина підривалася на мінах. Утім, щоразу Микола залишався неушкодженим.
«Було багато адреналіну та небезпеки, але, дякуючи Богу - живий», – каже прикордонник.
З його слів, кожен виїзд – це ризик і невідомість. Та попри небезпеку військові продовжують виконувати завдання, підтримувати одне одного й робити все можливе, щоб повернутися до своїх.
«Кожну поїздку переживаєш: чи доїдеш, чи повернешся. Але тримаємося. Головне, щоб побратими були цілими», – ділиться Микола.
"З нагоди Дня автомобіліста вітаємо всіх, хто щодня сідає за кермо, зокрема військових водіїв, від майстерності та витримки яких залежать виконання бойових завдань і життя побратимів. Бажаємо міцного здоров’я, надійної техніки, безпечних маршрутів і доріг, що ведуть додому. Нехай кожен виїзд завершується поверненням до своїх – живими та неушкодженими", - йдеться у допис на сторінці волинських прикордонників.
Підтримати збір на баггі для бойового підрозділу Миколи можна за посиланням на БАНКУ
Номер карти
4874100033775589
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