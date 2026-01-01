Водій прикордонник з Волині під вибухами рятував побратимів. ФОТО

Водій-прикордонник на псевдо «Вітер» з волинського підрозділу під час бойового виїзду врятував побратимів із підбитої автівки та оперативно евакуював їх.Про це повідомляють на сторінці Волинського прикордонного загону.32-річний старший солдат Микола із Сарненського району Рівненщини долучився до прикордонників у листопаді 2024 року. Службу розпочав снайпером, а нині під час другої ротації у складі прикордонної комендатури швидкого реагування Волинського загону керує бойовими машинами на передовій.За словами прикордонника з позивним «Вітер», зараз робота водія в зоні бойових дій вимагає концентрації, витримки та швидкої реакції. На маршруті потрібно стежити за дорогою, небом і навколишньою обстановкою, адже постійною загрозою залишаються ворожі дрони, скиди боєприпасів і міни.Один із виїздів він пам’ятає особливо добре. Побратим на броньованій машині вирушив доставити військових на позицію, а Микола в разі чого мав його підстрахувати.«Приблизно за десять хвилин чуємо вибух. По рації передають, що їх підбили», – згадує прикордонник.«Вітер» одразу вирушив на допомогу.«Я поїхав їх евакуйовувати. Там було четверо «трьохсотих» і, на жаль, один «двохсотий». Познаходив їх і привіз назад», – небагатослівно розповідає військовослужбовець, не вдаючись в подробиці того виїзду.За час служби боєць пережив чимало небезпечних моментів: ворожі FPV-дрони влучали в його автомобіль, а бойова машина підривалася на мінах. Утім, щоразу Микола залишався неушкодженим.«Було багато адреналіну та небезпеки, але, дякуючи Богу - живий», – каже прикордонник.З його слів, кожен виїзд – це ризик і невідомість. Та попри небезпеку військові продовжують виконувати завдання, підтримувати одне одного й робити все можливе, щоб повернутися до своїх.«Кожну поїздку переживаєш: чи доїдеш, чи повернешся. Але тримаємося. Головне, щоб побратими були цілими», – ділиться Микола."З нагоди Дня автомобіліста вітаємо всіх, хто щодня сідає за кермо, зокрема військових водіїв, від майстерності та витримки яких залежать виконання бойових завдань і життя побратимів. Бажаємо міцного здоров’я, надійної техніки, безпечних маршрутів і доріг, що ведуть додому. Нехай кожен виїзд завершується поверненням до своїх – живими та неушкодженими", - йдеться у допис на сторінці волинських прикордонників.Підтримати збір на баггі для бойового підрозділу Миколи можна за посиланням на4874100033775589