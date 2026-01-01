На Волині водій зловив ґаву і пошкодив три автівки

На Волині неуважний водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду, під час якого механічних пошкоджень зазнали три автівки.Про це повідомляє газета "Волинь-нова".Дорожньо-транспортна пригода сталася в селі Скобелка Горохівської територіальної громади Луцького району.Близько 10.00 години водій автомобіля Ford не обрав безпечної швидкості руху.Внаслідок такого нехтування правилами дорожнього руху в дорожньо-транспортній пригоді протягом кількох секунд отримали механічні ушкодження відразу три автівки: Škoda, що рухалася попереду порушника, а також BMV і Volkswagen, які саме зупинилися перед пішохідним переходом.Працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького районного управління поліції ГУНП України у Волинській області склали на винуватця аварії адміністративний протокол за ст 124 КУпАП, що передбачає відповідальність за порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу чи іншого майна.