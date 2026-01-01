Підтвердили загибель воїна з Волині Віталія Шульги, який понад рік вважався зниклим безвісти

Волинь не встигає оговтуватися від страшних та болючих звісток про втрату кращих синів та дочок. Війна забрала життя ще одного воїна, який став на захист Батьківщини від російських загарбників.Про це повідомили на сторінці Торчинської громади."З невимовним сумом повідомляємо, що підтвердилася загибель нашого земляка, жителя селища Торчин, Шульги Віталія Дмитровича, 8 грудня 1980 року народження, який тривалий час вважався зниклим безвісти.Відданий військовій присязі на вірність Українському народові, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу та незалежність, 19 вересня 2025 року Шульга Віталій Дмитрович загинув у районі населеного пункту Новоіванівка Пологівського району Запорізької області під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника", - йдеться у дописі.У понеділок, 26 жовтня Шульга Віталій Дмитрович, який віддав своє життя за Україну, повертається до рідного Торчина на щиті.Порядок прощання з Героєм:▪️ 10:00 — виїзд траурного кортежу з моргу в місті Луцьку.▪️ 11:00 — прощання біля будинку, де проживав Віталій Дмитрович (селище Торчин, вул. Шевченка).▪️ Далі — відспівування у місцевому храмі та поховання на кладовищі в Торчині.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.