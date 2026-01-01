У селі біля Луцька горів автомобіль

У селі біля Луцька горів автомобіль
За добу на Волині рятувальники ліквідували три пожежі.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

24 жовтня рятувальники ліквідували дві пожежі господарських споруд: у місті Любомль Ковельського району та селі Завітне Луцького району.

Ймовірними причинами займання стали необережне поводження з вогнем невстановлених осіб та коротке замикання електромережі.
Увечері того ж дня в селі Рованці Луцького району луцькі вогнеборці ліквідували пожежу легкового автомобіля. Ймовірна причина займання — несправність електричної системи автомобіля.

До гасіння пожеж залучалися вогнеборці державних пожежно-рятувальних частин міст Любомля, Ківерців та Луцька.
Унаслідок усіх трьох пожеж потерпілих немає.

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Теги: Волинь, Луцьк, Любомль, Рованці, пожежа, рятувальники
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