У селі біля Луцька горів автомобіль
Сьогодні, 14:18
За добу на Волині рятувальники ліквідували три пожежі.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
24 жовтня рятувальники ліквідували дві пожежі господарських споруд: у місті Любомль Ковельського району та селі Завітне Луцького району.
Ймовірними причинами займання стали необережне поводження з вогнем невстановлених осіб та коротке замикання електромережі.
Увечері того ж дня в селі Рованці Луцького району луцькі вогнеборці ліквідували пожежу легкового автомобіля. Ймовірна причина займання — несправність електричної системи автомобіля.
До гасіння пожеж залучалися вогнеборці державних пожежно-рятувальних частин міст Любомля, Ківерців та Луцька.
Унаслідок усіх трьох пожеж потерпілих немає.
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
24 жовтня рятувальники ліквідували дві пожежі господарських споруд: у місті Любомль Ковельського району та селі Завітне Луцького району.
Ймовірними причинами займання стали необережне поводження з вогнем невстановлених осіб та коротке замикання електромережі.
Увечері того ж дня в селі Рованці Луцького району луцькі вогнеборці ліквідували пожежу легкового автомобіля. Ймовірна причина займання — несправність електричної системи автомобіля.
До гасіння пожеж залучалися вогнеборці державних пожежно-рятувальних частин міст Любомля, Ківерців та Луцька.
Унаслідок усіх трьох пожеж потерпілих немає.
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