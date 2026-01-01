У селі біля Луцька горів автомобіль





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



24 жовтня рятувальники ліквідували дві пожежі господарських споруд: у місті Любомль Ковельського району та селі Завітне Луцького району.



Ймовірними причинами займання стали необережне поводження з вогнем невстановлених осіб та коротке замикання електромережі.

Увечері того ж дня в селі Рованці Луцького району луцькі вогнеборці ліквідували пожежу легкового автомобіля. Ймовірна причина займання — несправність електричної системи автомобіля.



До гасіння пожеж залучалися вогнеборці державних пожежно-рятувальних частин міст Любомля, Ківерців та Луцька.

Унаслідок усіх трьох пожеж потерпілих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу на Волині рятувальники ліквідували три пожежі.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.24 жовтня рятувальники ліквідували дві пожежі господарських споруд: у місті Любомль Ковельського району та селі Завітне Луцького району.Ймовірними причинами займання стали необережне поводження з вогнем невстановлених осіб та коротке замикання електромережі.Увечері того ж дня в селі Рованці Луцького району луцькі вогнеборці ліквідували пожежу легкового автомобіля. Ймовірна причина займання — несправність електричної системи автомобіля.До гасіння пожеж залучалися вогнеборці державних пожежно-рятувальних частин міст Любомля, Ківерців та Луцька.Унаслідок усіх трьох пожеж потерпілих немає.

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