Під час атаки росіян на потяг загинув воїн з Волині Віктор Сігнаєвський, який повертався з відпустки

Ще одна сумна звістка надійшла на Волинь. Підтвердили загибель ще одного молодого воїна-захисника.Про це йдеться на сторінці Доросинівської громади."Підтвердили загибель нашого земляка з села Береськ, який вважався зниклим безвісти. ВІКТОР народився 27.01.2005 року, був прийнятий на військову службу за контрактом 31.05.2025 року. Загинув 27 січня 2026 року, внаслідок ворожого удару дроном-камікадзе типу Шахед, по потягу сполучення Чоп-Барвінкове, в якому повертався з відпустки, поблизу с. Григорівна, Ізюмського району, Харківської області!, - йдеться у дописі на сторінці громади.Про дату та час поховання Героя повідомлять згодом.На території громади оголошена триденна жалоба з 24 жовтня по 26 жовтня 2026 року.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost