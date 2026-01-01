Під час атаки росіян на потяг загинув воїн з Волині Віктор Сігнаєвський, який повертався з відпустки
Сьогодні, 12:40
Ще одна сумна звістка надійшла на Волинь. Підтвердили загибель ще одного молодого воїна-захисника.
Про це йдеться на сторінці Доросинівської громади.
"Підтвердили загибель нашого земляка з села Береськ СІГНАЄВСЬКОГО ВІКТОРА ФЕДОРОВИЧА, який вважався зниклим безвісти. ВІКТОР народився 27.01.2005 року, був прийнятий на військову службу за контрактом 31.05.2025 року. Загинув 27 січня 2026 року, внаслідок ворожого удару дроном-камікадзе типу Шахед, по потягу сполучення Чоп-Барвінкове, в якому повертався з відпустки, поблизу с. Григорівна, Ізюмського району, Харківської області!, - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про дату та час поховання Героя повідомлять згодом.
На території громади оголошена триденна жалоба з 24 жовтня по 26 жовтня 2026 року.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Доросинівської громади.
"Підтвердили загибель нашого земляка з села Береськ СІГНАЄВСЬКОГО ВІКТОРА ФЕДОРОВИЧА, який вважався зниклим безвісти. ВІКТОР народився 27.01.2005 року, був прийнятий на військову службу за контрактом 31.05.2025 року. Загинув 27 січня 2026 року, внаслідок ворожого удару дроном-камікадзе типу Шахед, по потягу сполучення Чоп-Барвінкове, в якому повертався з відпустки, поблизу с. Григорівна, Ізюмського району, Харківської області!, - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про дату та час поховання Героя повідомлять згодом.
На території громади оголошена триденна жалоба з 24 жовтня по 26 жовтня 2026 року.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під час атаки росіян на потяг загинув воїн з Волині Віктор Сігнаєвський, який повертався з відпустки
Сьогодні, 12:40
На війні загинув Артем Тютюнник, який зі сім'єю жив у Луцьку після переїзду з Херсонщини
Сьогодні, 11:25
Як знайти роботу у Львові: поради експертів Jooble
Сьогодні, 11:11