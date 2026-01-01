На Волині рятувальники визволяли із зачинених квартир жінок похилого віку. ФОТО

На Волині рятувальники визволяли із зачинених квартир жінок похилого віку. ФОТО
23 жовтня рятувальники двічі допомагали жінкам, які потребували медичної допомоги та не могли самостійно відчинити двері квартир.

О 16:46 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про жінку 1940 року народження, яка перебувала у квартирі на четвертому поверсі житлового будинку в Нововолинську. Рятувальники 5-ї ДПРЧ міста у присутності працівників поліції відчинили двері та транспортували жінку до автомобіля екстреної медичної допомоги.
На Волині рятувальники визволяли із зачинених квартир жінок похилого віку. ФОТО

О 22:26 надійшло повідомлення про аналогічний випадок у Луцьку на вулиці Січовій. Фахівці відділення рятувальних робіт м. Луцьк відчинили двері квартири, забезпечили медикам доступ до жінки 1947 року народження та допомогли транспортувати її до автомобіля екстреної медичної допомоги.
На Волині рятувальники визволяли із зачинених квартир жінок похилого віку. ФОТО
На Волині рятувальники визволяли із зачинених квартир жінок похилого віку. ФОТО
На Волині рятувальники визволяли із зачинених квартир жінок похилого віку. ФОТО
На Волині рятувальники визволяли із зачинених квартир жінок похилого віку. ФОТО

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Теги: Україна, Волинь, Нововолинськ, Луцьк, ДСНС, медики
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