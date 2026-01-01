На Волині рятувальники визволяли із зачинених квартир жінок похилого віку. ФОТО
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23 жовтня рятувальники двічі допомагали жінкам, які потребували медичної допомоги та не могли самостійно відчинити двері квартир.
О 16:46 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про жінку 1940 року народження, яка перебувала у квартирі на четвертому поверсі житлового будинку в Нововолинську. Рятувальники 5-ї ДПРЧ міста у присутності працівників поліції відчинили двері та транспортували жінку до автомобіля екстреної медичної допомоги.
О 22:26 надійшло повідомлення про аналогічний випадок у Луцьку на вулиці Січовій. Фахівці відділення рятувальних робіт м. Луцьк відчинили двері квартири, забезпечили медикам доступ до жінки 1947 року народження та допомогли транспортувати її до автомобіля екстреної медичної допомоги.
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О 16:46 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про жінку 1940 року народження, яка перебувала у квартирі на четвертому поверсі житлового будинку в Нововолинську. Рятувальники 5-ї ДПРЧ міста у присутності працівників поліції відчинили двері та транспортували жінку до автомобіля екстреної медичної допомоги.
О 22:26 надійшло повідомлення про аналогічний випадок у Луцьку на вулиці Січовій. Фахівці відділення рятувальних робіт м. Луцьк відчинили двері квартири, забезпечили медикам доступ до жінки 1947 року народження та допомогли транспортувати її до автомобіля екстреної медичної допомоги.
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