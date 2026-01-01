На війні загинув Артем Тютюнник, який зі сім'єю жив у Луцьку після переїзду з Херсонщини

До Луцької громади надійшла трагічна звістка: на щиті повертається захисник УкраїниПро це повідомили на сайті Луцькради.Артем Станіславович Тютюнник народився 12 листопада 1996 року на Херсонщині. Там закінчив школу та здобув професію слюсаря.На військову службу пішов у 2018 році. Напередодні повномасштабного вторгнення закінчився термін його контракту, і він звільнився зі служби. Коли почалася велика війна, його сім’я переїхала до Луцька, де мала рідних і друзів. Невдовзі Артем повернувся на службу, щоб захищати Україну.Під час бойових дій захисник зазнав важких поранень. Тривалий час проходив лікування в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І. І. Мечникова, а згодом знову повернувся на фронт.Артем Тютюнник загинув 16 жовтня 2026 року внаслідок ворожого удару поблизу населеного пункту Нова Гусарівка Ізюмського району Харківської області.У загиблого воїна залишилися трирічна донька Аліса, молодший брат Микола та батько.Колишня дружина Катерина розповіла, що Артем мав чудове почуття гумору, був добрим і відповідальним, легко знаходив спільну мову з людьми, завжди допомагав іншим, був щирим і дуже любив життя.Брат Микола розповів, що Артем захоплювався спортом, грав у футбол і багато тренувався.«За останні роки ми дуже зблизилися з братом, багато спілкувалися, ділилися особистим, часто переписувалися, підтримували одне одного. Два тижні тому ще бачилися з ним у Харкові. Звістка про його загибель дуже болісна», — поділився Микола.У понеділок, 26 жовтня, у Луцьку прощатимуться з Артемом Тютюнником. О 10:30 траурний кортеж із тілом воїна вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника до кафедрального собору Святої Трійці. Об 11:00 там відбудеться чин похорону.Поховають захисника в секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.Закликаємо жителів громади долучитися до прощання із захисником і гідно провести його в останню дорогу.Висловлюємо щирі співчуття доньці, батькові, братові, рідним, близьким, друзям і побратимам Артема. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови в скорботі.