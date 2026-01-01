Фермер з Волині взявся вирощувати броколі та цвітну капусту. ВІДЕО

Олександр Шмига із села Буяни Луцького району другий рік вирощує броколі та цвітну капусту на своєму полі. Займатись городництвом почав з дитинства. Під час повномасштабної війни щороку експериментує з різними рослинами.



Про особливості вирощування капусти йдеться у сюжеті "Суспільного" чоловік розповів



«Вклав у капусту 50 тисяч гривень, а планую вторгувати за вирощену 150 тисяч гривень, але заробіток дуже важко передбачити», — розповідає чоловік.



Олександр Шмига каже, що пшеницю, ячмінь озимий, бобові культури, сою, вирощує разом з батьком понад 20 років. Чотири роки вже садить часник, пробував пекінську капусту, але не сподобалась ця культура, ще вирощував картоплю у великих масштабах, але нині садить лише для себе.



Щоб виростити врожай броколі, то землю треба добре обробити, розповідає фермер. З його слів, щороку вкладає гроші у міндобриво, купує посівний матеріал, культивує землю.



«На капусту той рік ціни не було, була по 15 грн за кілограм, а цього року десь 35-40. Трошки вигідніше, тому вже хоч на капусті щось можна буде заробити. Це затратна культура. Треба і торф, треба касети, в які посадити насіння, тоді добрива, полив», — розповідає фермер.



Капусту фермер обробляє від білокрилки. Каже, якщо її не обробляти, не доглядати, то її буде багато і капуста не буде мати товарний вигляд.



«І гусениці її їдять, як пекінку, і цвітну, броколі, все їдять, але треба все обробляти різними препаратами від мошки, від лускокрилих доглядати, корні їдять», — каже чоловік.



З огляду на посушливе літо, яке було цьогоріч, — каже господар, — багато сили доводилось вкладати у полив овочів, інакше б засохли. А це, додає, впливає на формування ціна.



«От в мене, якщо є 10000 кущів посаджених, буде 5 т, і продам по яких 30 грн, от вже буде 150000, а тисяч 50 треба вкласти. Поливати треба дуже добре, особливо коли вона набирає голову», — розповідає Олександр Шмига.



Господар каже, що з капусти знає багато рецептів. Найбільше любить салат з броколі та консервовану цвітну капусту. На городі йому допомагає дружина і діти.



«Маю троє дітей. Хлопчику вже 13 років, дівчинці 11, а найменшій 8. Може, вони не захочуть цим займатись, я їх не заставляти не буду», — каже фермер.



Нині Олександр Шмига покинув роботу, щоб більше часу приділяти городництву та фермерству. Каже, що сільське господарство — це дуже захоплива і цікава справа, можна ним і до кінця життя займатись.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із села Буяни Луцького району другий рік вирощує броколі та цвітну капусту на своєму полі. Займатись городництвом почав з дитинства. Під час повномасштабної війни щороку експериментує з різними рослинами.Про особливості вирощування капусти йдеться у сюжеті "Суспільного" чоловік розповів Суспільному «Вклав у капусту 50 тисяч гривень, а планую вторгувати за вирощену 150 тисяч гривень, але заробіток дуже важко передбачити», — розповідає чоловік.Олександр Шмига каже, що пшеницю, ячмінь озимий, бобові культури, сою, вирощує разом з батьком понад 20 років. Чотири роки вже садить часник, пробував пекінську капусту, але не сподобалась ця культура, ще вирощував картоплю у великих масштабах, але нині садить лише для себе.Щоб виростити врожай броколі, то землю треба добре обробити, розповідає фермер. З його слів, щороку вкладає гроші у міндобриво, купує посівний матеріал, культивує землю.«На капусту той рік ціни не було, була по 15 грн за кілограм, а цього року десь 35-40. Трошки вигідніше, тому вже хоч на капусті щось можна буде заробити. Це затратна культура. Треба і торф, треба касети, в які посадити насіння, тоді добрива, полив», — розповідає фермер.Капусту фермер обробляє від білокрилки. Каже, якщо її не обробляти, не доглядати, то її буде багато і капуста не буде мати товарний вигляд.«І гусениці її їдять, як пекінку, і цвітну, броколі, все їдять, але треба все обробляти різними препаратами від мошки, від лускокрилих доглядати, корні їдять», — каже чоловік.З огляду на посушливе літо, яке було цьогоріч, — каже господар, — багато сили доводилось вкладати у полив овочів, інакше б засохли. А це, додає, впливає на формування ціна.«От в мене, якщо є 10000 кущів посаджених, буде 5 т, і продам по яких 30 грн, от вже буде 150000, а тисяч 50 треба вкласти. Поливати треба дуже добре, особливо коли вона набирає голову», — розповідає Олександр Шмига.Господар каже, що з капусти знає багато рецептів. Найбільше любить салат з броколі та консервовану цвітну капусту. На городі йому допомагає дружина і діти.«Маю троє дітей. Хлопчику вже 13 років, дівчинці 11, а найменшій 8. Може, вони не захочуть цим займатись, я їх не заставляти не буду», — каже фермер.Нині Олександр Шмига покинув роботу, щоб більше часу приділяти городництву та фермерству. Каже, що сільське господарство — це дуже захоплива і цікава справа, можна ним і до кінця життя займатись.

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