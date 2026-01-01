У Луцьку на 102-му році життя помер ветеран Другої світової війни Олексій Ліхторович

Пройшов Другу світову війну від Орла до Краковах

Коли та де попрощаються з Олексієм Ліхторовичем

У Луцьку на 102-му році життя відійшов у вічність ветеран Другої світової війни, почесний ветеран України, громадський діяч. Ще 21 жовтня він брав участь в урочистостях у Луцькому палаці культури та давав інтерв'ю.Про смерть ветерана 24 жовтня повідомив його онук«Сьогодні зупинилося серце людини, яка мала для мене і моєї родини особливе значення. Пішов із життя батько, дідусь, прадідусь… Ліхторович Олексій Тихонович. Рідна людина, частинка нашої сім’ї, нашої історії, нашого життя», – написав він.Олексій Тихонович Ліхторович народився 28 березня 1925 року. Його життєвий шлях охопив понад століття, а значна частина життя була пов'язана з військовою службою, громадською діяльністю та ветеранським рухом.У роки Другої світової війни Олексій Ліхторович проходив службу в танкових військах. Його бойовий шлях проліг від російського Орла до польського Кракова. Після завершення війни він продовжив військову службу. У 1974 році демобілізувався у званні майора.Після звільнення з військової служби Олексій Тихонович працював інструктором добровільного протипожежного товариства в Луцьку, у міському військовому комісаріаті, а також на заводі виробів із пластмас.Активно долучався до громадського життя міста та області. Упродовж 2008–2014 років очолював комітет ветеранів війни і військової служби при Волинській обласній організації ветеранів України.Багато років був активним учасником ветеранського руху, співав у хорі ветеранів, відвідував міські урочистості, пам'ятні заходи та зустрічі з громадськістю.. З цієї нагоди у Луцьку вітали довгожителя, який залишався активним учасником громадського життя навіть у поважному віці.Ще 21 жовтня Олексій Тихонович відвідав урочистості з нагоди 40-річчя ветеранського клубу «Неспокійні серця» у Луцькому палаці культури. Він спілкувався з присутніми та давав інтерв'ю.Прощання з Олексієм Тихоновичем Ліхторовичем розпочнетьсяВідспівування відбудеться 26 жовтня о 12:00 у цьому ж храмі.Поховають ветерана на міському кладовищі у селі Гаразджа, поруч із могилою його дружини.