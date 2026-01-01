У Луцьку на 102-му році життя помер ветеран Другої світової війни Олексій Ліхторович
Сьогодні, 10:00
У Луцьку на 102-му році життя відійшов у вічність ветеран Другої світової війни, почесний ветеран України, громадський діяч Олексій Тихонович Ліхторович. Ще 21 жовтня він брав участь в урочистостях у Луцькому палаці культури та давав інтерв'ю.
Про смерть ветерана 24 жовтня повідомив його онук Олександр.
«Сьогодні зупинилося серце людини, яка мала для мене і моєї родини особливе значення. Пішов із життя батько, дідусь, прадідусь… Ліхторович Олексій Тихонович. Рідна людина, частинка нашої сім’ї, нашої історії, нашого життя», – написав він.
Олексій Тихонович Ліхторович народився 28 березня 1925 року. Його життєвий шлях охопив понад століття, а значна частина життя була пов'язана з військовою службою, громадською діяльністю та ветеранським рухом.
У роки Другої світової війни Олексій Ліхторович проходив службу в танкових військах. Його бойовий шлях проліг від російського Орла до польського Кракова. Після завершення війни він продовжив військову службу. У 1974 році демобілізувався у званні майора.
Після звільнення з військової служби Олексій Тихонович працював інструктором добровільного протипожежного товариства в Луцьку, у міському військовому комісаріаті, а також на заводі виробів із пластмас.
Активно долучався до громадського життя міста та області. Упродовж 2008–2014 років очолював комітет ветеранів війни і військової служби при Волинській обласній організації ветеранів України.
Багато років був активним учасником ветеранського руху, співав у хорі ветеранів, відвідував міські урочистості, пам'ятні заходи та зустрічі з громадськістю.
28 березня 2026 року Олексій Ліхторович відзначив свій 101-й день народження. З цієї нагоди у Луцьку вітали довгожителя, який залишався активним учасником громадського життя навіть у поважному віці.
Ще 21 жовтня Олексій Тихонович відвідав урочистості з нагоди 40-річчя ветеранського клубу «Неспокійні серця» у Луцькому палаці культури. Він спілкувався з присутніми та давав інтерв'ю.
Прощання з Олексієм Тихоновичем Ліхторовичем розпочнеться 25 жовтня о 16:00 у храмі Холмської ікони Божої Матері.
Відспівування відбудеться 26 жовтня о 12:00 у цьому ж храмі.
Поховають ветерана на міському кладовищі у селі Гаразджа, поруч із могилою його дружини.
Світла пам'ять Олексію Тихоновичу Ліхторовичу. Щирі співчуття рідним та близьким.
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Про смерть ветерана 24 жовтня повідомив його онук Олександр.
«Сьогодні зупинилося серце людини, яка мала для мене і моєї родини особливе значення. Пішов із життя батько, дідусь, прадідусь… Ліхторович Олексій Тихонович. Рідна людина, частинка нашої сім’ї, нашої історії, нашого життя», – написав він.
Пройшов Другу світову війну від Орла до Краковах
Олексій Тихонович Ліхторович народився 28 березня 1925 року. Його життєвий шлях охопив понад століття, а значна частина життя була пов'язана з військовою службою, громадською діяльністю та ветеранським рухом.
У роки Другої світової війни Олексій Ліхторович проходив службу в танкових військах. Його бойовий шлях проліг від російського Орла до польського Кракова. Після завершення війни він продовжив військову службу. У 1974 році демобілізувався у званні майора.
Після звільнення з військової служби Олексій Тихонович працював інструктором добровільного протипожежного товариства в Луцьку, у міському військовому комісаріаті, а також на заводі виробів із пластмас.
Активно долучався до громадського життя міста та області. Упродовж 2008–2014 років очолював комітет ветеранів війни і військової служби при Волинській обласній організації ветеранів України.
Багато років був активним учасником ветеранського руху, співав у хорі ветеранів, відвідував міські урочистості, пам'ятні заходи та зустрічі з громадськістю.
28 березня 2026 року Олексій Ліхторович відзначив свій 101-й день народження. З цієї нагоди у Луцьку вітали довгожителя, який залишався активним учасником громадського життя навіть у поважному віці.
Ще 21 жовтня Олексій Тихонович відвідав урочистості з нагоди 40-річчя ветеранського клубу «Неспокійні серця» у Луцькому палаці культури. Він спілкувався з присутніми та давав інтерв'ю.
Коли та де попрощаються з Олексієм Ліхторовичем
Прощання з Олексієм Тихоновичем Ліхторовичем розпочнеться 25 жовтня о 16:00 у храмі Холмської ікони Божої Матері.
Відспівування відбудеться 26 жовтня о 12:00 у цьому ж храмі.
Поховають ветерана на міському кладовищі у селі Гаразджа, поруч із могилою його дружини.
Світла пам'ять Олексію Тихоновичу Ліхторовичу. Щирі співчуття рідним та близьким.
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