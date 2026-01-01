За добу українські воїни знищили 1850 окупантів, 49 артсистем, 5 ББМ, 3 танки

Українські воїни-захисники щодня завдають втрат російським окупантам. За минулу добу Військовослужбовцям Сил оборони України вдалося ліквідувати майже 2 тисячі окупантів а також знищити військову техніку.Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 жовтня 2026 року.Особовий склад:* близько 1 578 450 (+1 850) осібОзброєння та військова техніка:* Танки: 12 447 (+3)* Бойові броньовані машини: 25 605 (+5)* Артилерійські системи: 51 614 (+49)* РСЗВ: 2 237 (+5)* Засоби ППО: 1 725 (+3)* Літаки: 449* Гелікоптери: 356Безпілотні системи та ракети:* Наземні робототехнічні комплекси: 3 017 (+6)* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 580 802(+1 738)* Крилаті ракети: 5 138Морська техніка:* Кораблі та катери: 35* Підводні човни: 2Техніка забезпечення:* Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 918 (+417)* Спеціальна техніка: 4 856 (+4)Дані уточнюються.Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.