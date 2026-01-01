За добу українські воїни знищили 1850 окупантів, 49 артсистем, 5 ББМ, 3 танки
Сьогодні, 09:53
Українські воїни-захисники щодня завдають втрат російським окупантам. За минулу добу Військовослужбовцям Сил оборони України вдалося ліквідувати майже 2 тисячі окупантів а також знищити військову техніку.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 жовтня 2026 року.
Особовий склад:
* близько 1 578 450 (+1 850) осіб
Озброєння та військова техніка:
* Танки: 12 447 (+3)
* Бойові броньовані машини: 25 605 (+5)
* Артилерійські системи: 51 614 (+49)
* РСЗВ: 2 237 (+5)
* Засоби ППО: 1 725 (+3)
* Літаки: 449
* Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
* Наземні робототехнічні комплекси: 3 017 (+6)
* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 580 802
(+1 738)
* Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
* Кораблі та катери: 35
* Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
* Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 918 (+417)
* Спеціальна техніка: 4 856 (+4)
Дані уточнюються.
Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.
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Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 25 жовтня 2026 року.
Особовий склад:
* близько 1 578 450 (+1 850) осіб
Озброєння та військова техніка:
* Танки: 12 447 (+3)
* Бойові броньовані машини: 25 605 (+5)
* Артилерійські системи: 51 614 (+49)
* РСЗВ: 2 237 (+5)
* Засоби ППО: 1 725 (+3)
* Літаки: 449
* Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
* Наземні робототехнічні комплекси: 3 017 (+6)
* БпЛА оперативно-тактичного рівня: 580 802
(+1 738)
* Крилаті ракети: 5 138
Морська техніка:
* Кораблі та катери: 35
* Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
* Автомобільна техніка та автоцистерни: 166 918 (+417)
* Спеціальна техніка: 4 856 (+4)
Дані уточнюються.
Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України.
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