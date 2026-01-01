На Волині депутат просив 55 тисяч за вступ чоловіка до коледжу. Як покарали





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передають



Ігор С. був депутатом Володимирської міської ради VIII скликання та працював завідувачем відділення «Права, геодезії і землеустрою» Володимир-Волинського фахового коледжу.



У липні 2026 року він попросив у чоловіка 45 тисяч гривень за сприяння в успішному проходженні співбесіди та вступу іншої особи на денну форму навчання. Метою вступу було подальше отримання відстрочки від служби у війську. Згодом посадовець збільшив суму до 55 тисяч гривень.



Для отримання грошей чоловік вирішив скористатися посередником, який не знав про його злочинний намір. 12 серпня на вулиці Конякіна у Луцьку посередник отримав 55 тисяч гривень для передачі посадовцю. Після цього завідувача відділення коледжу викрили правоохоронці.



Дії чоловіка кваліфікували за статтею 368 Кримінального кодексу (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості і перерахував 500 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.



Суд призначив Ігорю С. штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Також його на три роки позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у закладах освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутата міськради оштрафували на 68 тисяч гривень, бо взяв хабар за сприяння вступу військовозобов'язаного чоловіка на денну форму навчання.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передають "Волинські новини" був депутатом Володимирської міської ради VIII скликання та працював завідувачем відділення «Права, геодезії і землеустрою» Володимир-Волинського фахового коледжу.У липні 2026 року він попросив у чоловіка 45 тисяч гривень за сприяння в успішному проходженні співбесіди та вступу іншої особи на денну форму навчання. Метою вступу було подальше отримання відстрочки від служби у війську. Згодом посадовець збільшив суму до 55 тисяч гривень.Для отримання грошей чоловік вирішив скористатися посередником, який не знав про його злочинний намір. 12 серпня на вулиці Конякіна у Луцьку посередник отримав 55 тисяч гривень для передачі посадовцю. Після цього завідувача відділення коледжу викрили правоохоронці.Дії чоловіка кваліфікували за статтею 368 Кримінального кодексу (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості і перерахував 500 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.Суд призначив Ігорю С. штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Також його на три роки позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у закладах освіти.

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