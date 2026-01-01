Пенсіонери можуть отримати понад 1000 грн доплати: що потрібно для оформлення такої виплати
Сьогодні, 07:16
Частина українських пенсіонерів отримує невеликі виплати, але держава передбачила для них різні доплати. Деякі надбавки нараховують автоматично, а для оформлення інших потрібно збирати документи та подавати заяву, пише ТСН.
Зокрема, отримати додаткові гроші можуть люди, які досягли 80 років, якщо вони відповідають певним вимогам. У Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради пояснили, за яких саме умов призначають таку доплату.
Хто має право на надбавку до пенсії
Українські пенсіонери у віці від 80 років мають право на щомісячну грошову допомогу за догляд, яка у 2026 році становить 1 038 гривень. Втім, одного лише поважного віку для отримання цієї надбавки замало, адже кандидатам необхідно відповідати декільком чітким критеріям, зокрема:
- досягти 80-річного віку;
- проживати самим та не мати працездатних родичів, які можуть забезпечити догляд;
- отримувати пенсію за віком;
- мати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.
У 2027 році розмір цієї виплати планують переглянути та змінити
Від 1 січня 2027 року в Україні очікується оновлення основних соціальних показників, включно з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Саме від нього залежить грошова допомога за догляд, яка складає рівно 40% від цієї норми.
Наразі при прожитковому мінімумі у 2 595 гривень пенсіонери отримують 1 038 гривень, однак у проєкті Державного бюджету на 2027 рік закладено зростання цього мінімуму до 2 878 гривень, відповідно надбавка пенсіонерам зросте до 1 151 гривні.
Як оформити надбавку за догляд
Для того, щоб оформити надбавку за догляд, пенсіонерам необхідно зібрати та передати до Пенсійного фонду такі документи:
- заяву за встановленою формую;
- паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- декларацію про майновий стан та доходи;
- висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у догляді.
Перед поданням документів варто уважно перевірити всі дані, особливо у медичному висновку, адже саме ця довідка є однією з обов’язкових умов призначення виплати.
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Зокрема, отримати додаткові гроші можуть люди, які досягли 80 років, якщо вони відповідають певним вимогам. У Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради пояснили, за яких саме умов призначають таку доплату.
Хто має право на надбавку до пенсії
Українські пенсіонери у віці від 80 років мають право на щомісячну грошову допомогу за догляд, яка у 2026 році становить 1 038 гривень. Втім, одного лише поважного віку для отримання цієї надбавки замало, адже кандидатам необхідно відповідати декільком чітким критеріям, зокрема:
- досягти 80-річного віку;
- проживати самим та не мати працездатних родичів, які можуть забезпечити догляд;
- отримувати пенсію за віком;
- мати висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді.
У 2027 році розмір цієї виплати планують переглянути та змінити
Від 1 січня 2027 року в Україні очікується оновлення основних соціальних показників, включно з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Саме від нього залежить грошова допомога за догляд, яка складає рівно 40% від цієї норми.
Наразі при прожитковому мінімумі у 2 595 гривень пенсіонери отримують 1 038 гривень, однак у проєкті Державного бюджету на 2027 рік закладено зростання цього мінімуму до 2 878 гривень, відповідно надбавка пенсіонерам зросте до 1 151 гривні.
Як оформити надбавку за догляд
Для того, щоб оформити надбавку за догляд, пенсіонерам необхідно зібрати та передати до Пенсійного фонду такі документи:
- заяву за встановленою формую;
- паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- декларацію про майновий стан та доходи;
- висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у догляді.
Перед поданням документів варто уважно перевірити всі дані, особливо у медичному висновку, адже саме ця довідка є однією з обов’язкових умов призначення виплати.
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