Курс валют на 25 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий





Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 45,05 (+3 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,43 (-13 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий— 11,54 (-4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 25 жовтня. Долар додав 3 коп, тим часом євро втратив у ціні аж 13 коп, а злотий зменшився на 4 коп.Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 45,05 (+3 коп.)Курс євро1 євро — 50,43 (-13 коп.)Курс злотого1 польський злотий— 11,54 (-4 коп.)

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